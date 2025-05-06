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Savunma

Eurofighter Typhoon'lar için yeşil ışık: Satış için resmi açıklama

Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık tarafından ortak geliştirilen Eurofighter Typhoon'ın Türkiye'ye satışı konusunda yeni bir açıklama yapıldı. Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle, 'İngiltere, Türkiye'ye Typhoon satışını tam olarak desteklemektedir' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2025 Salı 17:39 - Güncelleme:
Eurofighter Typhoon'lar için yeşil ışık: Satış için resmi açıklama
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Avrupa'nın önde gelen savunma sanayi projelerinden biri olan Eurofighter Typhoon, gelişmiş teknolojisi ve çok rollü kabiliyetiyle son yıllarda birçok ülkenin radarına girmiş durumda. Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık tarafından ortak geliştirilen Eurofighter Typhoon, hava üstünlüğü görevlerinin yanı sıra yer hedeflerine yönelik hassas taarruzlar da gerçekleştirebiliyor.

NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere birçok devletin envanterinde yer alan Eurofighter, Avrupa savunma iş birliğinin en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE EUROFIGHTER SATIŞI

Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle, İngiltere hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satışına desteğini sürdürdüğünü söyledi.

Savunma Bakanı Maria Eagle, İngiliz parlamentosunda yaptığı açıklamada, "İngiltere, Türkiye'ye Typhoon satışını tam olarak desteklemektedir" diyerek, Almanya ile yürütülen ikili görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

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