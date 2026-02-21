İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Eurofighter yanında çırak kaldı: Bayraktar TB3, Avrupa semalarında tarih yazdı
Savunma

Eurofighter yanında çırak kaldı: Bayraktar TB3, Avrupa semalarında tarih yazdı

NATO'nun Steadfast Dart-2026 tatbikatında görev alan Bayraktar TB3 SİHA, TCG ANADOLU'dan havalanarak Eurofighter savaş uçaklarıyla ortak uçuş gerçekleştirdi. Baltık Denizi üzerinde yaklaşık 8 saat havada kalan milli SİHA, 1.700 kilometre mesafe kat etti. Bayraktar TB3 üstün performansıyla hayran bırakırken, Avrupa semalarında adeta bir tarihe imza attı.

IHA21 Şubat 2026 Cumartesi 00:28 - Güncelleme:
Eurofighter yanında çırak kaldı: Bayraktar TB3, Avrupa semalarında tarih yazdı
ABONE OL

NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatına katılan Bayraktar T-B3 Eurofighter'larla ortak tatbikat gerçekleştirdi. TCG ANADOLU gemisinden havalanan Bayraktar-TB3 Baltık Denizi'nde 8 saat uçuş yaptı.

BAYRAKTAR TB3 AVRUPA SAHNESİNDE

NATO'nun Steadfast Dart-2026 tatbikatı kapsamında yurt dışındaki ilk operasyonel gösterimini Baltık Denizi'nde başarıyla gerçekleştiren ve TCG ANADOLU'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, Baltık Denizi'nde dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgâr altında uçuş gösterimini başarıyla tamamlamıştı. Kısa pistli gemilerden kalkış yapabilen dünyanın ilk SİHA'sı olma özelliğiyle dikkat çeken Bayraktar TB3 bugün gerçekleştirilen uçuşta TCG ANADOLU gemisinden havalanarak Eurofighter'larla ortak tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta savaş uçakları ile uyumlu çalışan Bayraktar TB3 Baltık Denizi'nde 8 saat uçuş yaptı. TB3, yaklaşık 8 saat süren uçuşta 1.700 km mesafe kat etti.

  • NATO
  • Bayraktar TB3
  • Eurofighter

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.