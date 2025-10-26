İngiltere Başbakanı Keir Starmer hafta başında Ankara'ya yapacağı ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Rusya Ukrayna savaşı, Gazze'nin yeniden imarı başta olmak üzere bölgesel konu başlıkları ile ikili ilişkilerin ele alınacağı görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri de Eurofighter temini olacak.

ANLAŞMA İMZALANABİLİR

Görüşmenin ardından uzun süredir devam eden 40 Eurofighter savaş uçağı alım sürecine ilişkin anlaşmanın da imzalanması planlanıyor.

NTV'nin haberine göre; Bu uçakların büyük bölümünü Kraliyet Hava Kuvvetleri için üretim bandında olan yeni nesil Eurofighter'lar oluşturuyor. Üretim takvimine göre fabrikadan çıkan uçaklar Türkiye'ye gönderilecek.

İLK UÇAKLAR KATAR'DAN

Anlaşma çerçevesinde Türkiye, Katar ve Umman hava kuvvetlerine ait Eurofighter savaş uçaklarına da sahip olacak. Envantere dahil olacak ilk Eurofighter savaş uçaklarının Katar hava kuvvetlerinden alınacak uçaklar olacağı belirtiliyor.

TÜRK PİLOTLARIN EĞİTİMİ

Umman'dan temin edilecek savaş uçaklarının üretici firma tarafından gerçekleştirilecek modernizasyonun ardından Türkiye'ye teslim edilmesi planlanıyor. Eurofighter tedarik sürecine ilişkin imzaların atılmasıyla birlikte ise Türk pilotların eğitim ve intibak süreçleri başlatılacak. Bu sürecin tamamlanmasının ardından Eurofighter savaş uçaklarından oluşan ilk filonun operasyonel hale gelmesi bekleniyor.

