İSTANBUL 22°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2025 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Eurofighter'lar fabrikadan Türkiye'ye gönderilecek! Son imzaların atılması an meselesi
Savunma

Eurofighter'lar fabrikadan Türkiye'ye gönderilecek! Son imzaların atılması an meselesi

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımında son aşamaya gelindi. İngiltere Başbakanı Starmer'ın gelecek hafta yapacağı Ankara ziyaretinde son imzaların atılması bekleniyor. Kraliyet Hava Kuvvetleri için üretim bandında olan yeni nesil Eurofighter fabrikadan çıkar çıkmaz Türkiye'ye gönderilecek.

NTV26 Ekim 2025 Pazar 08:58 - Güncelleme:
Eurofighter'lar fabrikadan Türkiye'ye gönderilecek! Son imzaların atılması an meselesi
ABONE OL

İngiltere Başbakanı Keir Starmer hafta başında Ankara'ya yapacağı ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Rusya Ukrayna savaşı, Gazze'nin yeniden imarı başta olmak üzere bölgesel konu başlıkları ile ikili ilişkilerin ele alınacağı görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri de Eurofighter temini olacak.

ANLAŞMA İMZALANABİLİR

Görüşmenin ardından uzun süredir devam eden 40 Eurofighter savaş uçağı alım sürecine ilişkin anlaşmanın da imzalanması planlanıyor.

NTV'nin haberine göre; Bu uçakların büyük bölümünü Kraliyet Hava Kuvvetleri için üretim bandında olan yeni nesil Eurofighter'lar oluşturuyor. Üretim takvimine göre fabrikadan çıkan uçaklar Türkiye'ye gönderilecek.

İLK UÇAKLAR KATAR'DAN

Anlaşma çerçevesinde Türkiye, Katar ve Umman hava kuvvetlerine ait Eurofighter savaş uçaklarına da sahip olacak. Envantere dahil olacak ilk Eurofighter savaş uçaklarının Katar hava kuvvetlerinden alınacak uçaklar olacağı belirtiliyor.

TÜRK PİLOTLARIN EĞİTİMİ

Umman'dan temin edilecek savaş uçaklarının üretici firma tarafından gerçekleştirilecek modernizasyonun ardından Türkiye'ye teslim edilmesi planlanıyor. Eurofighter tedarik sürecine ilişkin imzaların atılmasıyla birlikte ise Türk pilotların eğitim ve intibak süreçleri başlatılacak. Bu sürecin tamamlanmasının ardından Eurofighter savaş uçaklarından oluşan ilk filonun operasyonel hale gelmesi bekleniyor.

"Satın almadan çok daha fazlası" diyerek duyurdular

Türkiye kilidi açtı! Eurofighter'ların teslim tarihi belli oldu

Katar ve Umman'dan Eurofighter alımı

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.