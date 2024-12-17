''Eurofighter''lar Türkiye'ye geliyor... Doğu Akdeniz'in ötesinde dengeler değişiyor

Türkiye'nin satın almayı planladığı 40 adet "Eurofighter Typhoon" savaş uçağı konusunda yeni aşamaya geçildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Eurofighter ile ilgili görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü ifade ederek Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 Eurofighter'ın 18 Aralık'ta Ankara'ya geleceğini ve uçakları görme fırsatı bulacaklarını söyledi.

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Türkiye'nin Eurofighter görüşmelerini yakından takip eden Batı basını, konuyu manşetlerine taşıyarak, "Türkiye'nin hava gücünü çeşitlendirme yönündeki devam eden çabalarında önemli bir dönüm noktası olacak. Bu, Türkiye'nin mevcut savaş uçağı filosunu büyük ölçüde yükseltmeye çalıştığı çok daha büyük bir resmin parçası. Eurofighter'ların incelenmesi, Ankara'nın jeopolitik ve ittifakla ilgili zorluklarla başa çıkarken hava gücü kaynaklarını çeşitlendirme niyetini işaret ediyor olabilir." ifadelerini kullandı.

DOĞU AKDENİZ'İN ÖTESİNDE DENGELER DEĞİŞİYOR

Eurofighter satın alımının kesinleşmesi durumunda Türkiye'nin çekişmeli bölgelerde güç yansıtma yeteneğini güçlendirecek ve Doğu Akdeniz'de ve ötesinde dengeyi daha da değiştireceği kaydedildi.

Türkiye'nin etkileyici bir F-16 filoya sahip olduğu vurgulanan haberde, "Türkiye büyüyen bir havacılık endüstrisine sahip ve şu anda çeşitli insansız hava araçlarında lider. En ünlülerinden biri Bayraktar TB2. Özellikle Türkiye KAAN ile büyük bir sıçrama yapmaya ve kendi 5. nesil savaş uçağını geliştirmeye çalışıyor" ifadeleri yer aldı.

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