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Savunma

Eurosatory 2026'da ASELSAN rüzgarı

Türk savunma sanayii firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. ASELSAN ise katmanlı hava savunma çözümleri, dron önleme sistemleri ve elektronik harp kabiliyetleriyle fuarın dikkat çeken firmaları arasında yer alıyor.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2026 Salı 15:18 - Güncelleme:
Eurosatory 2026'da ASELSAN rüzgarı
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Türk savunma sanayii firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor.

Dünyanın karşı karşıya kaldığı dron tehdidi, hava savunma sistemlerine olan ilgiyi oldukça artırırken, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Eurosatory 2026 fuarında ASELSAN yakın hava tehditlerine karşı sunduğu çözüm portföyü ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

ASELSAN, bu kapsamda katmanlı hava savunma sisteminde görev alacak radar sistemlerini ve kamikaze dron tehditlerine karşı kullanılacak dron önleyicileri DRONDEF konsepti ile ziyaretçilerine sunuyor.

Şirket tarafından geliştirilen İHTAR, GÖKBERK, KORKUT 100/25 ve EJDERHA'yı bir araya getiren konsept, geniş bir yelpazede dron tehditlerine karşı oldukça kapsamlı bir çözüm sunuyor.

ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ DE SERGİLENİYOR

Söz konusu etkinlikte ASELSAN'ı öne çıkaran bir diğer önemli konu ise Elektronik Harp oldu.

ASELSAN, Türkiye kamuoyunun yıllardan bu yana aşina olduğu KORAL sistemini de uluslararası fuarda sergiliyor. KORAL AD, düşman radar sistemlerini tespit etmek, analiz etmek ve bunlara karşı koymak için oldukça gelişmiş yetenekler sunan ve muharebe etkinliği ispat edilmiş bir sistem olarak öne çıkıyor.

Bunun yanı sıra TOLUN L, TOLUN IIR ve LGK (Lazer Güdüm Kiti) gibi ASELSAN tarafından başarıyla üretilen sistemler de sergilenen ürünler arasında yer alıyor.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİNDE DİKKAT ÇEKEN VİTRİN

Önümüzdeki ay Türkiye'de gerçekleşecek NATO liderler zirvesi öncesinde ASELSAN, NATO'nun savunmasına dair Türk firmalarının çeşitli alanlarda yapacağı katkıyı özet bir gösterimle Paris'te katılıcılara sundu.

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