Ezeli rekabet! F-16 Savaşan Şahin mi, Mikoyan MiG-29 mu?

Uzun yıllar süren rekabet nedeniyle, Amerika'nın F-16 savaş uçağı olmadan, Rusya'nın MiG-29'nun olmayacağı hissine kapılırsınız. Denklemden yalnızca birini çıkarırsanız, diğeri artık aynı olmayacaktır.

Bugün, bu iki gelişmiş avcı uçağının mevcut en gelişmiş versiyonlarını inceleyeceğiz.

Her iki savaş uçağını da, temel modelin değeri ve uçuş saati başına maliyet, hız ve manevra kabiliyeti, görsel aralık, silahlar ve temel boyutlar açısından karşılaştırdık.

İşte F-16 Fighting Falcon ve MiG-29/35 Fulcrum savaş uçaklarının karşılaştırması

1. SAAT BAŞINA DEĞER VE UÇUŞ MALİYETİ: KAZANAN F-16



Her iki temel modelin de hem bir uçak maliyeti hem de saatlik uçuş maliyetinde önemli farkı vardır. F-16'nın temel modeli yaklaşık 35 milyon dolara mal olurken, Rus rakibi yaklaşık bir buçuk kat daha fazla 55 milyon dolara mal oldu.

F-16'nın saat başı uçuş maliyeti yaklaşık 12.000 ABD doları, MiG-29/35 ise 15.600 ABD dolarıdır. Bu göstergeye göre, açıkça kazanan Amerikan F-16 uçağı.

2. HIZ VE MANEVRA KABİLİYETİ: KAZANAN MİG-29/35

Rus savaş uçakları ile ilgili bilmeniz gereken temel şey, dünyada en iyi manevra kabiliyetine sahip uçakları olmasıdır. Hangi modellerden söz edersek edelim bu, Rus askeri uçak endüstrisinin ayırt edici bir özelliğidir.

Bunun nedeni, iki ülkenin tarihinde gizlidir: ABD toprakları uzaktan gelen düşmanlar tarafından pek saldırıya uğramadı. Öte yandan Rusya, yanı başındaki Hitler ve Napolyon gibi düşmanların saldırısına uğradı.

Dolayısıyla Ruslar, yıllardır kendi topraklarında savaştığı için, yakın dövüş kabiliyetini geliştirmiştir.

Rus avcı uçağı sesten (mach) 2.25 kat daha hızlı ve 10 üzerinden 9.6 (3D İtki) manevra kabiliyeti katsayısına sahip. Amerikalı muadili ise 2.00 Mach hız ve 10 üzerinden 7.9 manevra kabiliyeti katsayısıyla uçuyor. Burada tartışmasız kazanan Rus MiG-29/35 avcı uçağıdır.

3. GÖRÜŞ MESAFESİ: KAZANAN F-16

Daha önce de belirtildiği gibi, her iki taraf da farklı düşünme biçimlerine sahip. Ruslar hız ve manevra kabiliyeti ile öne geçse de, Amerikalılar 'işleri uzaktan çözmeyi tercih ederek' durumu eşitliyor.

F-16, askeri teçhizat için kabul edilen uluslararası standartlara göre mükemmel olarak derecelendirilen AN / APG-80 AESA radarını kullanır. Rus MiG'leri, aynı standartlarda derecelendirilen Phazotron Zhuk AE AESA radarını kullanıyor.

Ancak, ilk Rus Aktif Elektronik Yönlendirmeli Dizisi olması ve bu teknolojiye henüz hakim olmamaları, MiG'lerin görüş alanını daraltıyor.

Amerikalılar, hem ABD Hava Kuvvetleri'nin hem de dünyadaki ortaklarının ihtiyaçları için AN / APG-80 AESA'larını sürekli olarak yükseltmekte ve iyileştirmektedir. Dolayısıyla Amerikalılar şimdiden onlardan birkaç tur ileride.

Kağıt üzerinde göstergeler Rusya'nın lehine olsa da, daha fazla güvenebileceğiniz sistemlerin sürekli olarak yükseltilmesi nedeniyle bu kabiliyetin kazananı F-16.

4. SİLAHLAR: KAZANAN F-16

Gerçekte, her iki uçağın silahlarını tek bir nedenden dolayı karşılaştırmak çok zor hatta neredeyse imkansızdır. Nihai sonuçları aynı olsa da, özellikten çok pilot yeteneği önemlidir.

Öte yandan ciddi bir faktör olan iki uçağın ateş oranını karşılaştırabiliriz. F-16, M61A1 Vulcan Cannon ile donatılmış ve 6000 rpm atış hızına sahipken, Rus uçağı GSh-30-1 Cannon ile donatılmış ve 1800 rpm atış hızına sahip.

Ayrıca Rus MiG'in fırlatma çıkış hızı 800 m/s, F-16 ise sadece 1050 m/s'dir. Bu kategoride sübjektif faktör olan pilot nedeniyle bir kazanan belirlemek zordur. Ancak ana silahın önemli özelliklerinden dolayı kazanan F-16'dır.

5 TEMEL BOYUTLAR: KAZANAN MİG-29/35

Boyutlar, iki savaş uçağından birinin üstünlüğünü garanti edemeyen öznel bir faktördür.

Manevra kabiliyetini artırmak için Rus avcı uçağı, 12 metrelik daha geniş kanat açıklığı (F-16'da 9.45 m.), 17.30 metrelik uzunluğa (F-16 15 m uzunluğundadır.) sahiptir. Uçak aynı zamandan Amerikan F-16'sından daha geniştir (F-16'nın 28 m2'sine karşılık 38 m2).

Tam da bu özelliklerin bazılarının yardımıyla elde edilen havada daha iyi manevra kabiliyeti nedeniyle, bu kategorinin kazananı Rus avcı uçağıdır.