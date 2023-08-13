F-15 füzelerini askeri nakliye uçağına konuşlandırmayı planlıyorlar!

Hava savunma yeteneklerini geliştirme çabası içerisine giren Japonya, dikkat çeken bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana kendisini en şiddetli ve karmaşık güvenlik ortamın ortasında bulan, Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile gerilim yaşayan Japonya, yakın tehditlere karşı elindeki tüm imkanları seferber etti. Askeri altyapı yapı konusunda çeşitli arayışlara giren Japonya, C-2 nakliye uçağını yeni savunma vizyonu planına dahil etti.



Japonya Savunma Bakanlığı, savunma yeteneklerini geliştirmek için Hava Öz Savunma Kuvvetlerinin C-2 nakliye uçaklarına uzun menzilli füzeler yerleştirmeyi düşündüklerini duyurdu.

Füzelerin düşman üslerine saldırmak için kullanılması planlanırken Bakanlık, uçuş sırasında füze atıldıktan sonra motoru havada tutuşan bir füze türü kullanmayı düşünüyor.

C-2'deki değişiklik için 2023 mali bütçesinde 3,6 milyar yen kaynak ayıran Japonya, gerekli teknik analizlerin ardından 2024'te modernizasyon çalışmalarına başlamayı amaçlıyor.



F-15 FÜZELERİNİ ASKERİ NAKLİYE UÇAĞINA KONUŞLANDIRMAYI PLANLIYORLAR!

Konuyu ele alan Japon medyası, "Bakanlık, C-2 uçakları için yeni füzeler geliştirmeyi veya tedarik etmeyi planlamıyor. Kabul edilebilecek füzeler, F-15 savaş uçakları için tanıtılacak olan yaklaşık 900 kilometre menzilli ABD yapımı Müşterek Havadan Karaya Uzak Füze veya JASSM'dir. 1.000 km menzile sahip Type 12 karadan gemiye güdümlü füzenin uçaktan fırlatılan bir versiyonu da geliştirme aşamasındadır" ifadelerini kullandı.

C-2 uçağı, çoğu avcı uçağından daha fazla füze taşıyabilir ve daha uzun süre havada kalabilir. 110 kişi taşıyabilen uçak, 20 ton kargo ile yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol kat edebiliyor. Japonya'da yaklaşık 15 adet C-2 konuşlandırıldı.