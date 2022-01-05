F-15 'süper önleyici' olacak! 70 uçak için 471 milyon dolarlık dev anlaşma

star.com.tr 5 Ocak 2022 Çarşamba 17:41 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 17:41

Tokyo yönetimi, F-35 Lightning'i satın aldıktan sonra, Rus veya Çin saldırganlığına yanıt olarak hava kuvvetlerinin savaş kabiliyetini artırmayı planlıyor.

Yeni F-15'ler satın almayı seçen Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine Japonya, şimdiye kadar sıklıkla Japon hava sahasına giren Çin ve Rus uçaklarına karşı başarılı bir şekilde önleme görevi gören 80'lerin uçaklarına yatırım yapmaya karar verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (DoD), Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nin (JASDF) F-15 Eagle filosunun 'Super Interceptors' (Süper önleyici) standartlarına yükseltilmesi projesi kapsamında, yeni sistemlerin geliştirilmesi için, Boeing ile bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

F-15'LERİN SÜPER ÖNLEYİCİ OLMASI İÇİN 471 MİLYON DOLARLIK DEV ANLAŞMA

Açıklamada, sözleşmenin değerinin 471 milyon dolar kadar olduğu belirtildi.

Pentagon'dan yapılan bir basın açıklamasında, 'Sözleşme, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri F-15MJ uçağının modifikasyonunu ve dört Silah Sisteminin geliştirilmesini, test edilmesini ve teslim edilmesini desteklemek için entegre bir uçak sistemleri paketinin tasarımını ve geliştirilmesini ön görüyor.' ifadeleri kullanıldı.

Sözleşme kapsamında, 70 F-15 avcı uçağı, Japonya'nın Süper Önleyici programı kapsamında çeşitli yükseltmelere tabii tutulacak.

Japonya başlangıçta, program kapsamında 98 uçağı yükseltmeyi amaçladı, ancak maliyetlerden tasarruf etmek ve AGM-158 Ortak Havadan Karaya Füzeleri, yükseltilmiş F-15'e entegre etmek için plandan vazgeçildi.

Ön planlara göre, Japon savaş uçaklarının modifikasyon çalışmaları Missouri, St. Louis'de gerçekleştirilecek. Son teslim tarihi altı yıl sonra, 31 Aralık 2028 olarak belirlendi.

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