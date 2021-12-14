F-15EX aldıklarına pişman olacaklar! S-400'den kurtulamayacak

Star.com.tr 14 Aralık 2021 Salı 11:32 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 11:32

Dünya yeni nesil uçak geliştirmeye yaklaştıkça, savaş uçaklarını tespit etme ve izleme yeteneği de gelişiyor. Rusya ve Çin tarafından üretilenler gibi en gelişmiş hava savunma sistemlerinin artık hayalet uçakları bir dereceye kadar tanımlayabildiğine inanılıyor.

Öte yandan ABD'nin Hava Kuvvetleri için, Lockheed Martin'in ABD ordusunda hizmet veren F-35'lerini tamamlamak üzere, Boeing F-15EX satın almaya karar verdi. Boeing, aynı zamanda Kuveyt ve Güney Kore gibi ülkelere jetin çeşitli varyantlarını satıyor ve zaman geçtikçe daha fazla versiyonu tanıtılıyor.

F-15EX, Amerikan jetleri arasında, 'en iyi it dalaşı yapan uçaklardan biri olarak kabul ediliyor. Air Force Magazine'e göre, F-35 ve F-15EX uçaklarının maliyeti uçak başına yaklaşık 80 milyon dolar. F-35 gizlilik kabiliyeti ile bilinirken, F-15EX daha fazla ateş gücüne sahiptir ve daha yükseğe, daha uzağa ve daha hızlı uçabiliyor.

F-15EX EAGLE II

Boeing F-15EX, 1972'deki orijinal F-15 Eagle temelinde geliştirilen F-15E Strike Eagle'ın en yeni versiyonudur. Yeni avcı uçağı, F-15 uçak ailesinin çok rollü en gelişmiş yükseltmesidir.

F-15EX, eski F-15C Eagle ve F-15E Strike Eagle modelleriyle karşılaştırıldığında, Eagle Pasif/Aktif Uyarı ve Hayatta Kalma Sistemi elektronik harp sistemi, dijital bir kokpit, Honeywell'in daha gelişmiş ADCP- II görev bilgisayarı ve kablosuz uçuş kontrollerine sahip.

F-15EX verimli ve uygun maliyetlidir. Bununla birlikte, ABD Hava Kuvvetleri F-35'i, F-15EX hedefleri ortadan kaldırırken, yaklaşan tehdidi takip edebilen bir "savaş alanı oyun kurucusu" olarak adlandırıyor.

F-15EX'İN S-400'E KARŞI ŞANSI VAR MI?

F-15EX'in son derece etkileyici bir silah cephaneliği var. Yeni Gelişmiş Füze ve Bomba Fırlatma Rafı (AMBER) sistemiyle, 22 adete kadar havadan havaya füze taşıyabiliyor.

Ancak tüm bu ateş gücüne rağmen, F-15EX gizlilik teknolojiden yoksundur.

Air Force Magazine'e göre, Rus yapımı bir S-400 hava savunma sistemi, 20 mil (32.1 km) mesafeden bir F-35'i tespit edebiliyorsa, bir F-15EX'i 200 mil (321 km) öteden tespit edebilir.

Olası bir görev sırasında, F-15EX büyük olasılıkla Rusya'nın S-400'ü tarafından vurulacak ve bu da görevin başarısız olmasına neden olacak.

F-15EX, Rusya ve Çin gibi büyük güçler tarafından geliştirilen mevcut karadan havaya ve havadan havaya silahlara karşı koyamaz. Rusya'nın ürkütücü S-400 füze sisteminin büyüyen küresel genişlemesi ve S-500'ünün yaklaşan tanıtımıyla, F-15 EX savaş uçakları için çekişmeli bölgede uçmak giderek daha zor hale gelecek.