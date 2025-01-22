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Savunma

Bölgede bir üs kurulacak: F-16 anlaşmasında imzalar atıldı

Romanya ve Hollanda hükümetleri, Lockheed Martin ile Romanya'da Avrupa F-16 Eğitim Merkezi kurmak için anlaşma imzaladı. Bu program ile birlikte merkez, hem Romanyalı hem de diğer Avrupa ülkelerindeki pilotlara F-16 eğitimi verecek.

İbrahim IŞIK22 Ocak 2025 Çarşamba 16:58 - Güncelleme:
Bölgede bir üs kurulacak: F-16 anlaşmasında imzalar atıldı
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ABD'li savunma devi Lockheed Martin, Romanya ve Hollanda ile çok önemli bir F-16 anlaşması gerçekleştirdi. Taraflar arasında Romanya'ya bir F-16 eğitim üssü kurmak için mutabakat zaptı imzalandı. Söz konusu merkez, Rumenlerin F-16 savaş uçaklarını uçurma ve işletme verimliliğini ve güvenliğini sağlamaya odaklanacak aynı zamanda diğer ülkelerin pilotlarına da eğitim verecek şekilde genişletilebilecek.

Lockheed Martin şirketinin Genel müdürü OJ Sanchez konu hakkında, "Lockheed Martin, Romanya'daki bu Avrupa F-16 Eğitim Merkezi'nde Hollanda ve Romanya ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyor. Bu merkez, Rumen pilotlar için kapsamlı bir F-16 eğitim çözümü aracılığıyla görev hazırlığını artıracak." ifadelerini kullandı.

F-16 PİLOTLARINA FAYDA SAĞLAYACAK

Sanchez ayrıca, "Ayrıntılar kesinleştiğinde, eğitim merkezinin Romanya ve potansiyel olarak Ukrayna da dahil olmak üzere diğer bölgesel F-16 pilotlarına fayda sağlayacağından eminiz" dedi.

Üretici firma Lockheed Martin, pilot ve bakımcı eğitimlere kapsamlı deneyimiyle onlarca yıldır dünya çapında F-16'ları destekliyor. Hollanda ve Romanya'dan gelen uçuş ekipleri şu anda Lockheed Martin F-16 simülatörleriyle eğitim almakta ve bu merkez, uygun fiyatlı, verimli bir yer tabanlı ve uçuş eğitim görevleri dizisi aracılığıyla hazırlığı destekleyecek. Lockheed Martin, gelişen tehditlerin önünde kalmak için F-16'yı modernize etmek üzere Avrupa operatörleriyle yan yana çalışmaya devam ediyor.

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