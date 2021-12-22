F-16 bekleyen ülkeden hava üssüne Çin savunma sistemi! Kriz çıkabilir

star.com.tr 22 Aralık 2021 Çarşamba 16:40 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 17:26

Fas, 2019 yılında sipariş ettiği F-16 Block 72 avcı uçaklarını bekliyor. Bu kapsamda, F-16 filoları için ülkedeki iki hava üssü modernize ediliyor.



Öte yandan Sidi Yahya El Gharb kenti yakınlarında askeri üssün, Fas'ın yıl ortasında Çin'den satın aldığı FD-2000B hava savunma sistemi tarafından korunacağı bildirildi.

FD-2000B, 300 km'ye kadar menzile sahip bir hava savunma füze sistemidir. Bu sistem, "gelişmiş uzun menzilli hava savunma füze silah sistemi" kategorisinde yer alıyor. Bilinen özelliklere göre FD-2000B, hassas güdümlü bombalar, helikopterler, uçaklar, seyir füzeleri ve havadan karaya füzelere karşı etkili.

FD-2000, siyasi, askeri ve ekonomik alanları korumak için bir hava savunma sistemi olarak kullanılır. FD-2000'in özerk bir işlevi vardır. Yani, hava savunması için diğer silah sistemlerine komuta edebilir, böylece çok katmanlı bir "hava kalkanı" oluşumunu sağlayabilir.

F-16 KRİZİNE NEDEN OLUR MU?

Uçak sattığı ülkelerde Rus savunma teçhizatı istemeyen ABD'nin, F-16'ların bir Çin hava savunma sistemi üzerinde uçmasına nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

ABD'nin bu gerekçeyle F-16 anlaşmasını askıya alması, Kuzey Afrika ülkesiyle bir krize neden olabilir.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne (SIPRI) göre, Afrika ülkesi dünyanın en büyük 40 askeri ithalatçısı arasında yer alıyor ve Amerika Birleşik Devletleri silah sistemleri ve teknolojisinin ana tedarikçisi konumunda.

Fas ABD'nin yanı sıra Türkiye, Fransa ve İsrail'den de silah alıyor.

star.com.tr