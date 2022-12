F-16 darbesi! Engel kaldırıldı: Türkün zaferi ağır geldi

ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı.

ABD Kongresinin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesi, 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini verdi.

Tasarının son halinde, Rum lobisine yakınlıklarıyla bilinen New Hampshire Temsilcisi Demokrat Chris Pappas, Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Gus Bilirakis, New York Temsilcisi Cumhuriyetçi Nicole Malliotakis ve New Jersey Temsilcisi Demokrat Frant Pallone dahil 18 temsilci tarafından sunulan ve tasarının Temsilciler Meclisi versiyonuna eklenerek kabul edilen Türkiye'ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler yer almadı.

YUNANİSTAN'DA HAYAL KIRIKLIĞI: TÜRKLER F-16'LARI KUTLUYOR

Bu karar sonrası, Yunan lobisinin aylardır uğraştığı, Türkiye'ye F-16 jetlerinin satışını engelleme girişimi ağır bir yenilgiyle resmen kaybetti. Türkiye'nin zaferi karşısında komşuda yaşanan büyük hayal kırıklığı, Yunan basınının manşetlerine de yansıdı.

Yunan Ethnos gazetesi, 'Türkiye'de kutlamalar: F-16 satışı için Amerikan şartları iptal' başlığıyla haberi duyurdu.

ABD'nin F-16 kararına ilişkin Bakan Çavuşoğlu'nun ifadelerine de yer verilen haberde, kararın Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Haberde Türk basının kararı, "Yunan lobisi büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.' şeklinde gördüğü vurgulandı.

in.gr internet sitesi ise, 'Türkler ABD F-16'larını kutluyor: Daha fazla satın alma koşulu yok' manşetini attı.

CNN Yunanistan, 'Çavuşoğlu F-16'ları kutluyor: Kararı memnuniyetle karşılıyoruz, ABD bizi destekliyor' başlıklı haberi manşetine taşıdı.

"MİÇOTAKİS BENİM İÇİN ARTIK YOK"

ABD Kongresi'nde konuşan Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis,, Türkiye'ye F-16 satışının veto edilmesini istemişti. Miçotakis'in bu çıkışı Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde ciddi bir kopuşa neden oldu. Bu konuşmanın üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis'e çok sert bir tepkide bulunarak, "Miçotakis benim için artık yok" demişti.

TÜRKİYE'YE F-16 VERİLMEMESİ İÇİN YUNAN LOBİSİ YOĞUN ÇABA HARCADI

2022 yılı, Ege Denizi ile Doğu Akdeniz'de tansiyonun zaman zaman yükseldiği bir yıl oldu. Atina yönetimi Türkiye'ye F-16 verilmemesi için büyük bir efor harcarken, ABD lideri Biden'ın satışa bir kez daha yeşil ışık yakması üzerine Yunan lobisi geçen ay tekrardan harekete geçmişti.

MEKTUBUN ZAMANLAMASI MANİDAR

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Chris Pappas, Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için bir kez daha devreye girdi. Yunan asıllı Demokrat Parti temsilci Pappas, Kongre'ye mektup sunarak Türkiye'ye F-16 satışını sınırlayan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki (NDAA) değişikliğin sürmesini istemişti.

Pappas, mektuplarını Senato ve Temsilciler Meclisi bünyesindeki Silahlı Hizmetler Komitesi'ne iletti. Mektubun zamanlaması, oldukça manidardı. Zira, Joe Biden kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede Ankara'ya F-16 desteğini yinelemişti. CNN Yunanistan, mektubun Erdoğan-Biden randevusunun üstünden 24 saat bile geçmeden ortaya çıktığını vurgulamıştı.



Yunan medyası ayrıca, Chris Pappas'ın mektubuna 22 Amerikan Kongre üyesinin imza attığını bildirmiş, '22 ABD'li vekil Türkiye'ye F-16'ya 'hayır' dedi' başlıkları atmıştı.

Doğu Akdeniz krizinde köşeye sıkışan Atina yönetimi, yalnızca iki yıl içinde silahlanmaya milyarlarca avro harcadı.

Fransa'dan Rafale jetleri satın alan Yunanistan, F-16 savaş uçaklarını Viper seviyesine çıkarıyor ve ABD'den F-35 savaş uçakları satın almak istiyor.

Star Gazetesi