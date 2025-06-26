Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ana yükleniciliğinde geliştirilen, F-16 Elektronik Destek Podu'nun (EDPOD) Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini duyurmuştu.

Türkiye'nin bu dışa bağımlılığını azaltacak hamlesi dış basında ise manşetlere taşındı.

Türkiye'nin hava elektronik harp yeteneklerini önemli ölçüde artırdığı vurgulanan haberde bu adım ile birlikte savunma sektöründeki teknolojik bağımsızlığa doğru önemli hamle yapıldığına vurgu yapıldı.

Haberde özellikle EDPOD ile Ankara hükümetinin askeri bağımsızlığına olan kararlılığına dikkat çekilirken Türkiye'nin bu adımla dışa bağımlılığa da bir çizik daha attığının özellikle altı çizildi. Öte yandan bu hamlelerin modern askeri teknolojiler olduğu belirtilirken Türkiye'nin kendi kendine yeten askeri yeteneklere sahip bölgesel bir güç olarak rolünü güçlendirmede önemli bir adım olduğu belirtildi.

EDPOD MUHAREBE ALANINDA KRİTİK BİR ROL OYNUYOR

EDPOD, elektronik harpte oyun değiştirecek sistem olarak da anılıyor. Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli çıktılarından biri olan EDPOD'un envantere kazandırılması, muharebe alanında kritik bir rol oynuyor.

EDPOD Görev Veri Dosyası Hazırlama, Test ve Analiz Laboratuvarı da devreye girdi. EDPOD, F-16 uçaklarına entegre edilmiş bir radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu olarak, düşmanın hedef tespit ve takip, füze güdüm ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılayabilen, tehditleri tanımlayabilen, kayıt altına alabilen ve hassas yer kestirimini yapabilen ileri düzeyde bir elektronik harp sistemi.

Muadil yabancı menşeili sistemlerle karşılaştırıldığında, üstün özellikler sunan EDPOD, kritik birimlerinin yerli ve milli imkanlarla TÜBİTAK bünyesinde geliştirilmesi sayesinde, bu alanda dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor.

EDPOD, tehdit bilgilerini tüm silahlı kuvvetler unsurlarıyla paylaşabiliyor.