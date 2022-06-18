F-16 için resmen anlaştılar!

Lockheed Martin, yeni geliştirilen F-16 savaş uçaklarını gelecek yıl üretmeyi ve 2024'te teslimatlara başlamayı planlıyor. Şirketin elinde yeni F-16 savaş uçaklarından satın almak isteyen Bahreyn, Tayvan, Slovakya ve Ürdün gibi önemli ABD müttefiklerinin bir listesi var.

Ürdün, ABD savunma devi Lockheed Martin alacağı F-16 savaş uçaklarının sayısını artırdı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ortadoğu ülkesi yeni üretilen F-16'lar için bir teklifte bulundu ve kabul mektubunun ardından anlaşma imzalandı.

F-16 BLOCK 70 ANLAŞMASI

Lockheed başkan yardımcısı Aimee Burnett, "Ürdün'ün bu F-16 alımı, 70 yılı aşkın ABD iş birliğini ve Lockheed Martin ile onlarca yıllık ortaklığı yansıtıyor. Ürdün ile ortak olan geçmişimiz, bölgesel güvenliği güçlendiriyor ve bugün ve gelecekte kritik görevleri destekleyen 21. Yüzyıl güvenlik teknolojileri aracılığıyla vatandaşları korumaya yardımcı oluyor." dedi.

Savaş uçakları, Lockheed'in Güney Carolina, Greenville'deki yeni F-16 üretim hattında üretilecek. Lockheed, son anlaşma ile değeri ya da ne zaman teslim edileceğini dair bir bilgi paylaşmadı.

Şubat ayında, ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Ürdün'e 16 F-16 Block 70 avcı uçağının muhtemel satışına yönelik 4,21 milyar dolarlık anlaşmaya onay vermişti.

Bu pakette 12 adet tek kişilik F-16C Blok 70 ve dört adet iki kişilik Blok 70 yer alacaktı.

F-16 VE MÜHİMATLA FİLOYU YENİLEME ÇABASI

Orta Doğu ülkesi jetlerle birlikte 907kg (2.000 lb) GBU-31 bombalar, 100 KMU-556 Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM), 226kg lazer güdümlü JDAM gibi mühimmatlar talep etmişti.

Cirium'un Hava Kuvvetleri verilerine göre Ürdün, ortalama yaşı 38,2 olan 59 F-16A/B savaş uçağıyla, ana müşterilerden biri.

Ürdün dahil altı ülkenin toplam 136 adet F-16 Blok 70 siparişi var.