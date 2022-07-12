F-16 ilk kez kuşanıyor! Lazer silahla vuracak

ABD savunma devi Lockheed Martin daha önce, bir F-16 savaş uçağının taşıdığı, yüksek enerjili bir lazer silahı podunun tasarımını paylaşmıştı.

ABD Hava Kuvvetleri (USAF) ilk kez bir savaş uçağı için, yüksek enerjili bir lazer silahını aldığı duyurulurken, Lockheed Martin geliştirdiği silahlardan en az birinin test çalışması için Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiğini duyurdu.

The Drive'a göre bu adım, düşman füzelerini ve muhtemelen diğer hedefleri de vurabilecek lazer silahlı savaş uçaklarına sahip olmak için, gelişen planlar çerçevesinde atıldı.

F-16 SAVAŞ UÇAĞI NE TAŞIYOR?

Doğrulamanın ardından söz konusu teslimat, 'USAF'a teslim edilen ilk savaş uçağı için lazer silahı' oldu.

Breaking Defense'te yer alan başka bir habere göre, Lockheed Martin LANCE yüksek enerjili lazer silahını bu yıl USAF'a teslim etti. Silahın yeni alıcısının, 'hava, uzay ve siber uzayda yeni teknolojileri geliştirmek ve entegre etmekle görevli 'Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL) olduğu belirtildi.

Paylaşılan tasarımda F-16 savaş uçağına entegre edilmiş olarak görünen silahla ilgili merak artarken, Lockheed yöneticisi Tyler Griffin daha önce gazetecilere LANCE'nin "Lockheed Martin'in bugüne kadar ürettiği güç sınıfının en küçük, en hafif, yüksek enerjili lazeri." olduğunu söylemişti.

Griffin, LANCE'nin Lockheed'in ABD ordusu için ürettiği bir önceki enerji silahının "altıda biri boyutunda" olduğunu belirtti. Daha önceki lazer, Robust Electric Laser Initiative programı kapsamında geliştirilmiş ve 60 kilovat sınıfında bir enerji çıkışına sahipti.

LANCE'nin ne tür bir güç üretebileceği henüz bilinmese de, muhtemelen 100 kilovatın altında olacağı yönünde görüşler var.

Star Gazetesi