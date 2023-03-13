F-16 jetleri için J-10C geliyor! Türkiye'den dengeleri alt üst edecek hamle

Savaş teknolojileri arasında yer alan jet envanterini geliştirmek isteyen Türkiye, ABD'den satın almayı planladığı F-16 savaş uçaklarına alternatif olarak Çin'in savaş uçağı J-10C'nunu da seçenek olarak değerIendirdiği öğrenildi. Bulgaristan basınında yer alan habere göre; Türkiye güvenlik politikası gereği F-16 savaş uçaklarını satın almaması durumunda Çin'in ürettiği J-10C jetini seçenekler arasında değerlendirebilir. Bulgar basınında yer alan bu bilgiler Altınbaş Üniversitesi Rektörü Çağrı Erhan'ın açıklamalarına dayandırıldı.

TÜRKİYE'DEN F-16 HAMLESİ!

Türkiye'nin ABD'den satın almayı planladığı F-16 savaş uçaklarına ilişkin geçen haftanın başından beri Ankara çeşitli açıklamalar gelmeye başladı. bulgarianmilitary.com'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi; Bürokratların da açıklamalarına konu olan Türkiye'nin istediği Amerikan F-16 savaş uçakları yeniden gündeme geldi. Ancak Türkiye artık Lockheed yapılan "satın alma talebini geri çekmenin mümkün olduğunu " söylüyor. Siyasi olarak Türkiye'nin dış politikası ve güvenlik politikasıyla doğrudan bağlantılı olan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Çağrı Erhan da benzer bir olasılığı dile getirdi.

Türkiye, ABD'nin en büyük F-16 savaş uçağı filosuna sahip. Tahminlere göre, 250 adet F-16 görev yapıyor. Bir kısmı modernize edilecek ancak Türkiye'nin sadece modernizasyona değil modern bir filoya ihtiyacı var. F-35'i alma talebi reddedilen Türkiye'nin şu anda 40 adet F-16 savaş uçağı satın alması Washington tarafından değerlendiriliyor. Öte yandan Türkiye'nin kendi üretimi veya başka bir tedarikçiden satın alma olasılığı devam ediyor.

OLASI SEÇENEKLER



Türkiye'nin modern savaş havacılığına ihtiyaç duyduğu şu dönemde kendi üreteceği Milli Muharip Uçak (TF-X) ile mümkün olduğu biliniyor. Aynı zamanda Türkiye yıllardır, özellikle havadan havaya füzeler alanında kendini geliştirerek Amerikan silahlarına olan bağımlılığından kurtulmaya çalışıyor.

Türkiye dışa bağımlılığa ilk denklemde zaten bir cevap veriyor. Halihazırda inşa edilmiş ve test edilmiş Türk havadan havaya füzeleri olan Peregrin ve Merlin örnek gösteriyor. Türkiye'nin F-16 jetlerine alternatif olarak, Avrupa Eurofighter Typhoon, Rus Su-35 veya Su-57, Fransız Dassault Rafale, Çin Chengdu J-10 Vigorous Dragon ve J-10C savaş uçakları görülüyor.

Türkiye'nin ABD'ye yönelik siyasi söyleminde bu savaş uçaklarını kullanması ise manidar olarak yorumlanıyor. Türkiye, bu alternatiflerle Amerika'ya tek olası seçenek olmadığını gösteriyor. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Çağrı Erhan yaptığı açıklamada, "Artık Rus Su-35 ve Su-57 savaş uçakları, Pakistan'a satılan Çin J-10C savaş uçakları ve Eurofighter Typhoon gibi başka seçeneklerimiz de var. Rus Sukhoi kompleksinden Su-35 ve Su-57'den Türkçe yorumlarda ilk kez bahsedilmiyor. Türkiye iki Rus savaş uçağından birini satın alabilir mi? Evet, belki, ama kararların ortakların ve "düşmanların" siyasi tutumlarına göre değil, Türk savunmasının çıkarlarına göre alındığını gösterdi. S-400 hava savunma kompleksi bunun en güncel kanıtıdır. Ama böyle bir hamle yapacak mı? Şahsen olmayacağını düşünüyorum çünkü Rusya şu anda belirsizlik yayıyor. Türkiye'nin gelecekte gerekli hizmeti ve teknolojiye veya yedek parçaya erişimi alacağına dair bir garantisi yok çünkü Ukrayna'daki savaş hala durumu değiştiriyor." dedi.

NEDEN J-10C?



Çin'in J-10C savaş uçağı hakkında konuşan Erhan, "Geriye Çin J-10C kalıyor. Pekin şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile karşılaştırılabilir ölçekte askeri üretime sahip. Özellikle askeri gemi yapımı ve savaş havacılığı alanında. Pekin, Washington'da alınan kararlara açıkça karşı çıkıyor. Ancak Pekin tehdit etmiyor, dünya çapında askeri üsler inşa etmiyor ve Amerikalılarla aynı silahı, yani ekonomik gücünü kullanıyor. Bu, Türkiye dahil dünyanın birçok coğrafi enleminde seviliyor.

Suudi Arabistan ile İran arasındaki müzakere masasına oturmak ve bir düşmanlığı sona erdirmek, Çin'in diplomasideki son dersidir. Bu Washington'a pek uymadı. ABD'de bazı medya kuruluşlarının dahi habere hiç yer vermemesi, içinde bulunduğumuz on yılın en önemli diplomatik hamlesi olarak tanımlanabilir. Ortadoğu'daki gerilimi düşürmeyi başarırsa Ankara tarafından memnuniyetle karşılanacaktır." İfadelerini kullandı.

Söz konusu bu teknolojinin alternatif olarak değerlendirilmesine ilişkin Çin ile Türkiye'nin ilşikiklernie değinen Erhan, "Türkiye, Çin ile işbirliğini kötüleştirmedi. Aksine yıllar içinde ciro sadece korunmakla kalmıyor, aynı zamanda artıyor. J-10C, Ankara'nın yalnızca mümkün değil, aynı zamanda elde edilmesi en gerçekçi olduğunu düşündüğü bir seçenek. Türkiye'nin zaten J-10'u işleten bir ortağı var: Pakistan. Ve İslamabad sadece en yeni Türk insansız hava araçlarını değil, aynı zamanda Türk Hava Kuvvetlerinin beşinci nesil savaş uçağı projesi olan TF-X'e katılma fırsatı da elde ediyor. Ve Ankara siyasi olarak doğuya doğru hareket ediyorsa, teknolojik olarak J-10C rakibi F-16'dan hiçbir şekilde aşağı değildir. İki dövüşçü aynı sınıfta. Çinli avcı uçağının tasarımı, F-16'nınkinden en az on yıl daha modern. Özellikle silah ve uçuş özellikleri alanında." diye konuştu.

Erhan değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı; Her iki savaş uçağı da tek motorludur. Ancak Çinliler, uluslararası pazarlardaki rakiplerine kıyasla çok daha kolay, ucuz ve hızlı bakıma sahipler. Yedek parçalara erişim, J-10C için F-16'ya göre çok daha kolay olacaktır. Yani bakım gereksinimleri ve daha kısa sürede uygulanması Amerikan gereksinimlerinden daha düşüktür.

Mevcut Türk F-16'ları, özellikle eğitim rejimleri ve silahlanma alanlarında yeni bir J-10C filosuyla daha kolay uyum sağlayabilir. Ancak tersi süreç de mevcuttur. Yıllar önce Çin, savaş uçaklarını yabancı ortakları adına modifiye etti.

Örneğin, Pakistan'a satılan üçüncü nesil J-7 savaş uçakları [Sovyet MiG-21 savaş uçağının derin bir yükseltmesi]Amerikan AIM-9 Sidewinder füzelerini kullanabilir.

Ayrıca Türkiye, F-16 filosundan Amerikan havadan havaya silahlarını kademeli olarak kaldırmayı planlıyor, kendi alternatiflerini, daha önce bahsettiğimiz, J-10 gibi bir silah standardizasyon aracı haline gelebilecek füzeleri ve F-16 da öyle.

YAKINDAN İNCELEME



J-10C'nin özelliklerine daha yakından bakarsak, bu avcı uçağının gemisavar ve taarruz görevleri için geliştirildiğini ve uyarlandığını göreceğiz. Ama sadece bu da değil - Çinli savaşçı düşmanın hava savunmasını bastırabilir. Ek olarak, bu sistemlerin çoğunun F-16 silah cephaneliğinde analogları yoktur. J-10C'nin bir diğer önemli avantajı da maliyetidir.

Çin şu anda ABD'den daha fazla uçak üretiyor. 2018'den beri 200 J-10 üretildi. Bu dönemde ABD ve ortakları tarafından kaç tane F-16 üretildi ve kaç tanesi satın alındı? Çok daha az. J-10, benzer, çoğu durumda daha iyi özelliklere sahip F-16'nın düşük maliyetli versiyonu haline gelir. Son olarak Çin, J-10'un tasarımını ve sistemlerini modernize etmek için ABD'nin F-16 için yaptığından çok daha fazla yatırım yaptı.

Çin, F-16'yı satın alma talebini geri çekerse J-10C'yi tercih edeceğini düşünüyorum. Türkiye'deki ekonomik durumun arka planına göre daha düşük maliyetler ve Ankara'nın Rus savaşçılarını satın alması durumunda Türkiye'ye Batı'nın çok daha ılımlı bir tepkisi. Şu anda Türkiye ile Rusya arasında savaş uçaklarıyla ilgili görüşmeler yapıldığına dair haberler olmasına rağmen, Ankara kendisi, ulusal güvenlik ve "batıyı ehlileştirmek" için en zahmetsiz tedarikçiyi seçebilir.