F-16 kullanan ülkelere önerdiler: ''GÖZDE'' Türkiye'nin konumunu güçlendiriyor

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti'nin F-16 üzerinden yapılan atış testinde yüksek hızda hareket eden hedefi tam isabetle vurması dünyada karşılık buldu.

Yabancı savunma siteleri GÖZDE'nin başarısını manşete taşırken F-16'dan yapılan atış testin Türkiye'nin hassas vuruş teknolojilerindeki konumunu güçlendirdiğini kaydetti.

F-16 ve Bayraktar Akıncı platformlarına entegre edilen GÖZDE Güdüm Kiti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli senaryolardaki vuruş yeteneklerini genişlettiği belirtildi.

GÖZDE'nin hem sabit hem de hareketli hedeflere angajman yeteneğine vurgu yapan yabancı basın, "Bu başarılı test Türkiye'nin savunma cephaneliğindeki potansiyel rolünü teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

ASELSAN'ın oyun değiştirici teknolojileri arasında bulunan GÖZDE Güdüm Kiti'nin yüksek hızda hareketli hedef vuruş kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli bir yetkinliği kazandırdığı, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin ortak başarısının Türk savunma sanayisinin uluslararası alandaki rekabet gücünü daha da artıran önemli bir adım olduğu vurgulandı.

GÖZDE Güdüm Kiti'nin Türkiye için önemli bir varlık teşkil ettiği belirtilen haberde, "Konvansiyonel MK-82 bombalarını hem sabit hem de hareketli hedeflere yüksek hassasiyetle müdahale edebilen akıllı silahlara dönüştürerek, Türkiye'nin saldırı yeteneklerini geliştirmek için etkili ve uygun maliyetli bir çözüm sunuyor. F-16 savaş uçakları ve Bayraktar AKINCI entegrasyonu, yerli geliştirme yoluyla yabancı teknolojiye olan bağımlılığı azaltırken operasyonel esnekliği artırıyor. Bu ilerleme, Türkiye'nin savunma sanayinde kilit bir oyuncu olarak rolünü daha da sağlamlaştırıyor ve onu benzer hassas güdümlü mühimmatlara sahip ülkelerle karşılaştırılabilir bir yetenekle donatıyor" denildi.

F-16 ve AKINCI'ya entegre edilebilen GÖZDE'nin cephaneliklerini modernize etmek isteyen ülkeler için cazip bir seçenek sunduğunu kaydeden Batı basını, "F-16 gibi yaygın olarak kullanılan hava platformlarıyla uyumluluğu, çeşitli hava kuvvetlerine entegrasyonunu kolaylaştırarak ihracat potansiyelini artırıyor. Maliyet etkin bir yerel çözüm sunarak Türkiye, sınırlı hava yeteneklerine sahip ülkeler veya tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek isteyenler için akıllı mühimmatların kilit tedarikçisi olarak konumlanıyor. Bu gelişme ayrıca ASELSAN'ın küresel savunma pazarındaki rekabet gücünü güçlendirerek hassas teknolojilerdeki uzmanlığını ve geleneksel mühimmatların geliştirilmesini sergiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bugüne kadar ki en hızlısı