F-16 mesaisi! Komşu duyurdu: Türkiye için nabız yokluyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonuna Kongre'nin onay vermesini sağlamak için formül arayışında olduğu öne sürüldü.

Bu çerçevede, Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, son günlerde ABD Kongresi'ndeki silah satışı ile ilgili "kilit isimleri" telefonla arayarak, 11-12 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesi Ankara'nın onay vermesiyle İsveç'in ittifaka üyeliğinin gerçekleşmesi halinde Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışıyla ilgili tavırlarının ne olacağı konusunda nabız yokladığı iddia edildi.

İDDİA MANŞETTE

Kathimerini gazetesinin dünkü manşet haberinde ABD'de, Türkiye'ye F-16 satışı konusundaki temasları bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü, ancak son günlerde durumun değiştiği ve Beyaz Saray'ın devreye girdiği belirtildi. Bu durumu Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına ilgisinin arttığına işaret sayan gazete "Sullivan, silah satışlarında kilit rol oynayan Kongre üyelerini telefonla arayarak, niyetlerini ya da itirazlarını nasıl geri çekebileceklerini araştırıyor" diye yazdı.

SULLIVAN DEVREDE

Sullivan'ın aradığı kongre üyelerinden genellikle "Türkiye ile tek sorun İsveç'in NATO üyeliği değil, Türkiye politikasını genel olarak değiştirmeli" cevabı aldığını öne süren Kathimerini "Beyaz Saray'ın işi zor" ifadesini kullandı. Öte yandan ABD'de F-16 satışının engellemek için 'Yunan lobisi'nin de harekete geçtiği bildiriliyor.