F-16 motorları için 4 ülkeden 707 milyon dolarlık sipariş

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:29 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 12:29

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan edinilen bilgiye göre söz konusu sipariş; Slovakya, Bulgaristan ile Tayvan Hava Kuvvetleri’nin tedarik edeceği F-16 Fighting Falcon Blok 70/72 ve Katar Hava Kuvvetleri (QEAF)’nin tedarik edeceği F-15QA tipi savaş uçakları için motor tedarikini kapsıyor.

Toplam değeri 707.274.997 ABD Doları olan sipariş kapsamında çalışmaların, 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

Halihazırda; Slovakya’nın 14 adet, Tayvan’ın 66 adet ve Bulgaristan’ın ise 8 adet F-16C/D Blok 70 savaş uçağı siparişi bulunuyor. Katar’ın tedarik edeceği F-15QA sayısı ise 36 adet olarak bilinmekte.

General Electric tarafından geliştirilen F110-GE-129 Turbofan Motor Sistemleri, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan F-16 Fighting Falcon savaş uçakları tarafından da kullanılmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri için tedarik edilen F110-GE-129 motorlarının tamamına yakınının montaj ve test işlemleri, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, TUSAŞ tarafından geliştirme faaliyetleri devam eden Milli Muharip Uçak prototiplerinde de bu tip motorun kullanılması planlanmaktadır.