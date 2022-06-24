F-16 Savaşan Şahin daha uzağı görecek ve vuracak! Yeni özellik duyuruldu

ABD Hava Kuvvetleri 12 Ulusal Hava Muhafız biriminden 70 F-16 Savaşan Şahin savaş uçağı, geliştirilmiş aktif olarak taranan dizi radarı (AESA) ile donatıldı.



Gelişmiş AESA radarı sayesinde, F-16 Savaşan Şahin pilotlarının, tehditleri daha uzun mesafelerden fark edeceği tanımlayacağı ve hedefleyeceği bildiriliyor. AESA radarlarının, F-16'nın tehditleri engelleme ve savunma görevlerini yerine getirme kabiliyetini güçlendireceği belirtildi.

F-16 SAVAŞAN ŞAHİN ARTIK DAHA FAZLA HEDEFLEYEBİLECEK

Columbia Bölgesi ANG'nin 113. Havacılık ve Uzay Kontrol Müfrezesi Komutanı Yarbay Michael Trujillo, yeni AESA radarı ile ilgili, "F-16'nın önceki APG-68 atış kontrol radarı ile iki farklı hedef alma yeteneğimiz vardı. O noktada radarım tamamen doymuş durumda ve artık bant genişliği yoktu." dedi.

Ulusal başkent bölgesinin hava savunmasından sorumlu birimin komutanı, AESA radarı ile belirli sayılara girmeden ateş edebileceğinden daha fazla noktayı hedefleyebildiğini söyledi.

F-16 eski filosunda AESA radarının sağlanması Kongre, ABD Hava Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı Ofisi'nin ortak çabalarının bir sonucu. F-22 Raptor F-35 Lightning II gibi beşinci nesil avcı uçaklarının yeteneklerini tamamlayan bu radar teknolojisinin uygulanması eski uçaklara da yeni ve teknolojik yetenekler kazandırıyor.