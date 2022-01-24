İt dalaşında hangisi çakılır? F-16 Savaşan Şahin mi, Mikoyan MiG-29 mu?

star.com.tr 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:19 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:51

Sovyetler Birliği ve Rusya, başarılı askeri savaş uçakları tasarlama ve üretme konusunda pek tutarlı bir çizgi izlemedi. MiG-23, bu durumun iyi bir örneği olarak tarihte kaldı.

Sovyetler Birliği 80'lerde Amerikan F-16'sına karşılık vermek istedi ve bu çabaların sonunda MiG-29'u geliştirdi. MiG-29, oldukça başarılı çok amaçlı bir avcı uçağıydı.

MİKOYAN MİG-29 ve F-16 SAVAŞAN ŞAHİN



F-16 Fighting Falcon, 1978'de ABD Hava Kuvvetleri envanterine dahil oldu. O zamanlar, çok yüksek olmayan üretim ve bakım maliyetleri olan çok yönlü çok amaçlı avcı uçaklarıydı.

Uçağın Hava Kuvvetleri'nde hizmete başlamasından birkaç yıl sonra, Sovyetler Birliği de gelecek vaat eden Amerikan Falcon'a yanıt olarak hafif, çok amaçlı bir avcı uçağı arayışına başladı.

Mikoyan MiG-29, Sovyet Hava Kuvvetlerinin tam olarak istediği şey olacaktı. Etkileyici ihracat satışları da elde eden çevik ve hızlı bir savaş uçağı... Peki en büyük rakibi F-16 ile karşılaştırıldığında nasıl performans gösterdi?

Batı'da Fulcrum olarak da bilinen efsanevi MiG-29, uçağa üstün manevra kabiliyeti sağlayan gerçekten gelişmiş bir aerodinamik tasarıma sahipti. İki Klimov RD-33 turbofan motoru da savaş uçağına 1.520 mil / saat azami hız sağladı ve bu da F-16'nın 1.317 mil / saat hızından biraz daha iyiydi.

Çeviklik ve hız açısından MiG-29'un rakibinden çok daha iyi olduğuna şüphe yok.

Diğer yönlerden, Amerikan avcı uçağı genel olarak daha iyi bir uçaktı. Örneğin F -16'nın yedek yakıt tankları ile menzili 2.622 mil'e ulaşırken, MiG-29 harici yakıt tankları ile sadece 1.304 mil'e ulaşabiliyordu.

Bu büyük fark, MiG-29 için oldukça kötüydü, ancak hava üstünlüğü açısından o kadar da önemli değildi.

Hem MiG-29'un hem de F-16'nın temel rolünün 'havadan havaya' savaşlar olduğu düşünüldüğünde, önemli olan sistemler, silahlar ve manevra kabiliyetidir.

SİLAHLAR VE SİSTEMLER

Sistemlere ve silahlanmaya geçmeden önce F-16'nın Sovyet uçaklarından çok daha ucuz olduğunu belirtelim. F-16'nın birim başına maliyeti yaklaşık 35 milyon dolar iken, her MiG-29'un maliyeti 55 milyon dolardı. Mikoyan avcı uçağında işletme ve bakım maliyetleri de daha yüksektir.

Silahlar ve sistemler açısından, F-16 kazanıyor gibi görünüyor, ancak bu iki savaşçı arasındaki gerçek bir it dalaşında gerçek uçaktan ziyade pilotla ilgili olacak.

F-16'nın M61A1 Vulcan Topu 6000 rpm atış hızına sahipken, Rus GSh-30-1 Topu 1800 rpm atış hızına sahip. Falcon'un ana AN / APG-80 AESA radarı, ona MiG-29'dan daha uzun bir görüş menzili sağlıyor. Bu, Amerikan avcı uçağının önce bir füze fırlatabileceği anlamına gelir.

Genel olarak, ABD Hava Kuvvetleri, radarlar ve uçak sistemleri açısından Rusya'dan bir adım önde.

Bu nedenle, Mikoyan avcı uçağı MiG-29 çok daha çevik ve hızlı olsa bile, F-16 kendini defalarca kanıtlamış genel olarak daha iyi ve daha güvenilir bir uçak gibi görünüyor. İkisi arasındaki olası bir kavgada, tasarım faktörü uçağın yeteneklerinden ziyade pilotun yetenekleri olacaktır.

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