Zelenski, Ukrayna'nın ilave F-16 savaş uçağı sevkiyatı aldığını duyurdu.

Teslimatı değerlendiren Zelenski, "İlave F-16'lar Ukrayna'ya ulaştı. Ruslar bir şey düşürdükleri konusunda yalan söylüyorlar, hiçbir şey düşürmediler. İyi haber ise birkaç F-16'nın Ukrayna'ya ulaşmış olması" ifadelerini kullandı. Öte yandan Zelenski, teslim edilen uçakların tam sayısını belirtmedi.

F-16'LARIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Rus Telegram kanallarında Ukrayna'nın Sumy bölgesi üzerinde bir F-16'nın düşürüldüğünü iddia edildi. Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bu iddiaları yalanlayarak haberlerin koordineli bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu belirtti.

Rus ordusuyla yakın bağları olan bir Telegram kanalı olan Fighterbomber da iddiaya şüpheyle yaklaştı.

Kanalda konu hakkında, "Düşürülen bir F-16'ya ilişkin raporlar doğrulanmadı. Bu söylentinin nerede başladığına ve neden bazı kanallarda böyle bir histeriyi tetiklediğine dair genel bir fikrimiz var" dedi. "Iskalanmış bir atış, ıskalanmış bir atıştır. Bu bir ölüm değildir. Ve herhangi bir hasar olduğu bile kesin değil." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna uzun süredir hava üstünlüğünü korumak için hayati öneme sahip olduğunu savunduğu Batılı savaş uçaklarının teslimatını talep ediyor.

Zelenski'nin açıklaması Ukrayna'nın hava kabiliyetlerini arttırma çabalarının altını çizerken Rusya'nın moral bozmaya yönelik iddialarına da karşı koyuyor. Yeni uçak grubunun faaliyete geçmesiyle birlikte Ukrayna savunma güçleri önümüzdeki haftalarda bu uçakları stratejilerine entegre etmeye çalışacak.