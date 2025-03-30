Teslimat töreni, Güney Carolina'nın Greenville kentindeki Lockheed Martin üretim tesisinde gerçekleştirildi. Törene, Tayvan Savunma Bakan Yardımcısı Po Horng-huei ve Tayvan'ın ABD Temsilcisi Alexander Yui katıldı.

Etkinlik, ABD Kongre Üyesi William Timmons tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla kamuoyuna duyuruldu.

"F-16'nın küresel üretim merkezi olmaktan ve Tayvan'ın hava savunma yeteneklerini desteklemekten büyük gurur duyuyoruz." diyen Timmons, görüntülere eşlik eden açıklamasında bu sözlere yer verdi.

Teslim edilen uçak, kuyruk numarası 6831 olan iki koltuklu bir F-16D modeli. Bu uçak, Tayvan'ın 2019 yılında, dönemin ABD Başkanı Donald Trump yönetimi altında onaylanan yabancı askeri satış anlaşması kapsamında sipariş ettiği 66 adet gelişmiş F-16V (Block 70) savaş uçağının ilki. Tayvan Savunma Bakanlığı'na göre, tüm uçakların 2026 yılı sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Block 70 varyantı, geliştirilmiş radar sistemleri, yeni görev bilgisayarları, gelişmiş elektronik harp yetenekleri ve güçlendirilmiş yapısal dayanıklılık özelliklerine sahip. Tayvan'ın yeni D modeli uçağı, AN/ALQ-254(V1) "Viper Shield" elektronik harp sistemi ve standart 600 galonluk harici yakıt tankları ile donatılmış durumda. Ayrıca uçakta, Martin-Baker US18E fırlatma koltukları bulunuyor.

Savunma Bakanı Wellington Koo, daha önce milletvekillerine yaptığı açıklamada, bir bakan yardımcısının teslimat törenine katılmak üzere ABD'ye gideceğini doğrulamış, ancak o dönemde ayrıntılar kamuoyu ile paylaşılmamıştı.

F-16 Block 70 programı, Tayvan'ın hava sahasına yönelik olası tehditlere karşı savunma yeteneklerini güçlendirme çabalarının temel taşlarından biri olarak görülüyor. Bu teslimatla birlikte, Tayvan Hava Kuvvetleri, mevcut F-16 Block 20 filosunu benzer bir konfigürasyona yükseltirken, yeni nesil savaş uçaklarını envanterine entegre etme yolunda önemli bir adım atmış oldu.

ABD, özellikle gelişmiş savaş uçakları konusunda, Tayvan'ın savunma tedarikinde merkezi bir rol oynamaya devam ediyor. Lockheed Martin'in Greenville tesisleri, şu anda F-16 Block 70 serisinin küresel üretim merkezi konumunda ve bu uçaklar, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki ABD müttefiklerine de teslim ediliyor.