Lockheed Martin, Bulgaristan ve Slovakya'nın ilk filoları için tüm F-16 Block 70 uçaklarının üretimini tamamladığını ve böylece her iki hava kuvvetini de NATO ve müttefik operasyonlarına hazır gelişmiş F-16'larla donattığını açıkladı. Uçaklar, Lockheed Martin'in Güney Carolina, Greenville'deki tesisinde üretildi ve ABD hükümetinin Yabancı Askeri Satışlar programı aracılığıyla DD250 nihai kabul sürecini tamamladı.

Lockheed Martin'in Entegre Savaş Uçağı Grubu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Mike Shoemaker şunları söyledi:

Bu dönüm noktası, hükümet, ordu ve endüstri ekiplerinin ortak yetenek ve özverisinin bir göstergesidir.

Tamamen F-16 Block 70 filolarının üretilmesiyle birlikte, her iki ülke de yeni nesil hava gücü planlamasından günlük operasyonlarda bunu sergilemeye geçmiştir. Bu ilerleme, NATO'nun kolektif hazırlığını artırır ve komutanlara ittifak genelinde güvenilir, birlikte çalışabilir 21. Yüzyıl Güvenlik yeteneği sağlar.

Lockheed Martin'in açıklamasına göre, F-16 Block 70, F-35 radarıyla %95 yazılım ve %70 donanım ortaklığına sahip APG 83 AESA radarını kullanıyor.

Uçak ayrıca gövdeye entegre yakıt depoları, modern dijital kokpit, 12.000 saatlik hizmet ömrü ve hayat kurtaran Otomatik Yer Çarpışma Önleme Sistemi (Auto GCAS) gibi özelliklere de sahiptir.

Yapılan açıklamada, bu sistemlerin F-16 operatörlerinin Avrupa genelinde gerçekleştirdiği hava polisliği, hava savunma ve ortak tatbikat görevlerinin tamamını desteklediği belirtildi.

Açıklamada, "Avrupa'da 700'den fazla F-16 uçağı ve halihazırda kurulu küresel bir bakım ağıyla, Bulgaristan ve Slovakya, yüksek kullanılabilirlik ve verimli uzun vadeli bakımın sağlanmasına yardımcı olan yerleşik eğitim programlarına, kanıtlanmış lojistik desteğe ve geniş bir operatör topluluğuna erişim kazanıyor" denildi.

Bulgaristan'ın satın aldığı F-16'lardan ilki 2 Nisan 2025'te , ikincisi 8 Haziran'da ve iki yeni F-16 savaş uçağı da 3 Ekim'de ülkeye geldi .

2019 tarihli sözleşme gereğince, Bulgaristan'ın 2025 yılı sonuna kadar toplam sekiz adet bu tür uçağı teslim alması gerekiyor.

Bulgaristan Hava Kuvvetleri, ikinci sözleşme kapsamında sekiz uçağın daha teslim edilmesiyle 2027 yılının sonuna kadar bir adet F-16 Block 70 filosuna sahip olacak.