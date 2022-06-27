F-16 ve F-15'ten önce emekli oldu! Hurdayla uçmaya çalışan F-14 Tomcat'le tanışın

Grumman F-14 Tomcat, Northrop Grumman tarafından üretilen süpersonik, çift motorlu ve değişken geometrik kanatlı bir avcı önleme ve hava üstünlük uçağıydı.



22 Eylül 1974 yılında kullanıma sunulan F-14 Tomcat, yıllar boyunca çok fazla yardıma ihtiyaç duyan gerçekten hassas bazı motor sorunları yaşadı.

F-14 Tomcat hizmete ilk girdiğinde, bir çift motorla güçlendirildi. Pratt & Whitney TF30 motorları, savaş uçağından çok, çok amaçlı bombardıman uçağı olan F-111B için tasarlanmıştı.

Bu motorlar güçlüydü, ancak inanılmaz derecede sorunluydu. Sonunda, TF30 motorlarının yerini General Electric F110-GE-400'ler aldı ve bu da TF30'un tüm sorunlarını etkili bir şekilde çözdü, ancak birçok F-14, 2000'li yıllara gelindiğinde bile, eski motorlarla çalıştırılmaya devam etti.

Bugün, pek çok uçak meraklısı, hala F-14 Tomcat'i tüm zamanların en sevilen uçakları arasında sayıyor...

F-16 VE F-15'TEN DAHA ÖNCE EMEKLİ OLDU! F-14 TOMCAT'İN SONU

Gerçek şu ki, F-14 Tomcat, dünyayı sona erdirecek bir nükleer çatışma için gerçekten amaca yönelik olarak üretilmiş oldukça gelişmiş bir savaş uçağıydı. Programa, zorluklarına ve sonraki çözümlerine dönüp baktığınızda, F-14 filosunun sadece bir kısmı dünyanın çoğunun inandığı kadar yetenekliydi.

F-14 Tomcat'in emekli olma hikayesinde, zahmetli TF30 motorlarından daha fazlası var.

ABD merkezli bir analiz portalı olan 19FortyFive'ın bir makalesine göre, Tomcat için hiçbir zaman gerçekleşmemiş inanılmaz planlar da vardı.

F-14 TOMCAT: İKİ PARÇA HURDADAN GÜÇ ALAN GÜZEL BİR SAVAŞ UÇAĞI

Tüm yeteneklerine rağmen Tomcat aynı zamanda zahmetli bir uçak haline geldi. TF30 motorları gerçekten güçlüydü, ancak aynı zamanda bir savaş uçağı için çok hassas değillerdi. 80.000 pound F-111B'de daha da ağır bir uygulama için tasarlanmışlardı.

Öte yandan bu uçak avcıdan çok bombardıman uçağıydı. Bombardıman uçakları, yüklerini muharebe hızlarında taşımak için güçlü motorlara ihtiyaç duyarlar.

Motorların Tomcat'in geliştirilme amacı ve görevlerine uygun olmaması, Tomcat'i "iki parça hurda tarafından desteklenen güzel bir uçak" olarak adlandırmasına neden oldu.

Donanmanın F-14 program koordinatörü Kaptan Lee Tillotson 1984'te Washington Post'a, "En başından beri pilotlara uçağı uçurmaktan daha öncelikli olarak motoru uçurmayı öğretiyorsunuz. Pilot, gaz kelebeğiyle ne yaptığının her zaman çok farkında olmalı." dedi.

Daha da sıkıntılı olanı, motorların daha fazla kaldırma ve daha fazla silah taşıma alanı sağlamak için dokuz fitlik geniş bir alana monte edilmesiyle, bir motordaki bir durak, uçağı genellikle kurtarılamaz bir düz dönüşe zorlayabilir. Bu sorunlar, toplamda 40 adet F-14'ün kaybolmasına neden oldu.

Donanma Sekreteri John F. Lehman Jr., "F-14'teki TF30 motorunun muhtemelen yıllardır sahip olduğumuz en kötü motor-uçak uyumsuzluğu olduğunu söylemeliyiz. TF30 motoru sadece korkunç bir motor ve tüm F14 kazalarının yüzde 28,2'sinin nedeni." ifadelerini kullanmıştı.

1996'da, F110'un F-14'te hizmete girmesinden dokuz yıl sonra, Donanmanın F-14 filosunda yeni GE motorlarına sahip sadece 126 Tomcat bulunurken, diğer 212'si hala sorunlu TF30'da uçuyordu. Aslında, TF30'u kullanan F-14A'lar 2004 yılına kadar hala Donanmanın hizmetinde uçuyordu. Ve sonunda F-14 Tomcat'in geliştirme ve üretim çalışmaları, 2006 yılında sona erdi.

Star Gazetesi