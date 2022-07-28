F-16 Viper filosu dağın altında saklanıyor! Yer altından fotoğraflar

Çin'in 'tek vatan' politikasına karşı çıkarak bağımsızlık iddiasında bulunan Tayvan'dan, nadir görülen bazı F-16 Viper filosu görüntüleri sosyal medyaya sızdı.



Chiashan Hava Kuvvetleri Üssü'ne bağlı yüksek oranda güçlendirilmiş yer altı kompleksinde çekilen fotoğraflarda, Tayvan Hava Kuvvetleri personelinin bir F-16 Viper'a silah yüklediği görülüyor.

Fotoğraflar 26 Temmuz'da Çin Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'nin (ROCAF) resmi Facebook sayfasında yayınlandı. Bunlar, ada ülkesini Çin anakarasıyla yeniden birleştirmek için Çin'den bir saldırı olması durumunda Tayvan Silahlı Kuvvetlerinin savaşa hazırlık durumunu test etmek için her yıl gerçekleştirilen Tayvan'ın Han Kuang Tatbikatı'nın 2. gününde çekildi.

Görüntülerde, ROCAF personelinin F-16V'yi Harpoon gemisavar füzeleri, AIM-120C Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füzeler (AMRAAM'ler) ve AIM-9L/M ile silahlandırdığı görülüyor.

F-16 VİPER FİLOSU NEDEN YER ALTINDA?

Savunma alanında uzman bir gazeteci ve 'Modern Tayvan Hava Gücü'nün yazarı Roy Choo'ya göre, ROCAF açıklamasında fotoğrafların çekildiği yeri belirtmezken, görüntülerin Tayvan'ın Chiashan yer altı sığınağı kompleksine ait olduğunu ileri sürdü.

F-16 Viper filosunun bir tünel kompleksi içinde silahlandırıldığına dair ROCAF tarafından yayınlanan en son görüntüler, Çin ordusu devasa füzeler, insansız hava araçları ve savaş uçaklarından oluşan cephanesiyle saldırdığında bile, Çin'e karşı nasıl taktikler kullanacağına dair bir mesaj olarak yorumlandı.

Tayvan ordusunun, tesise kimlerin girebileceği veya kimin içinde fotoğraf çekmesine izin verileceği konusunda sıkı kontrol uyguladığı biliniyor.

F-16 FİLOSUNDAN NADİR GÖRÜNTÜ

Tayvan ordusunun son derece kritik askeri tesislerinden birine bağlı yer altı tünel kompleksinin içinden görüntüler yayınlaması nadirdir.

Choo bir paylaşımında fotoğraflarla ilgili, "Her ne kadar hiçbir fotoğrafa izin verilmeden Chiashan tesisinde medya ziyaretlerine ev sahipliği yapılmış olsa da, halkın nihayet, 1992'de tamamlanmasından bu yana 30 yıl sonra içeriden görüntüleri görmüş olması dikkat çekici." ifadelerini kullandı.

Chiashan Hava Kuvvetleri Üssü ile bağlantılı tünel kompleksi, Tayvan genelinde, Çin füze saldırıları ve hava saldırıları karşısında Tayvan liderliğinin ve ordusunun yer altından güvenli bir şekilde çalışmasına izin veren birkaç yer altı sığınak kompleksinin bir parçasıdır.

Choo'ya göre Chiashan, Hualien'de Tayvan'ın Merkez Sıradağları'nın geri kalanıyla çevrili bir granit dağı oyularak inşa edildi.

Choo kitabında, Chiashan'daki inşaatın resmi olarak 1984'te başladığını ve sekiz yıl sürdüğünü ve yaklaşık 1 milyar dolara mal olduğunu söylüyor.

Star Gazetesi