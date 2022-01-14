F-16 Viper için korkunç iddia! Pilot hatası mı, düşman baskısı mı?

Star.com.tr 14 Ocak 2022 Cuma 15:57 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 16:10

Batı'nın Tayvan'a desteği, kendi kendini yöneten adayı anakaranın ayrılmaz bir parçası olarak gören ve yeniden birleşme sözü veren Pekin'i rahatsız ediyor.

Tayvan'ın 11 Ocak'ta düşen F-16 Viper uçağının da, Çin'in ihlalleri yüzünden düşmüş olabileceği ileri sürülüyor.

F-16 VİPER DÜŞTÜ MÜ, DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

11 Ocak'ta, yakın zamanda yükseltilmiş bir Tayvan F-16V (Viper) savaş uçağı, deniz üzerindeki bir eğitim görevi sırasında kayboldu. Düştüğü anlaşılan uçağın kırıma uğraması, 'pilot hatası' olarak açıklandı.

Tayvan hava kuvvetlerine göre, deniz üzerinde uçan F-16V, Tayvan'ın güneybatısındaki hava üssüyle temasını kaybetti. F-16V jetinin, Chiayi Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalandıktan kısa bir süre sonra adanın doğusundaki sulara düştüğü tespit edildi.

Görgü tanıkları, Chiayi'nin Dongshi Kasabası yakınlarında suya düştüğünü söyledi. Yetkililer ilk belirlemelere göre pilotun yanlış düğmelere bastığını belirtti.

AĞUSTOS AYINDA DA BİR F-16 PİSTİN KENARINA SAPLANDI

Geçtiğimiz ağustos ayında, Tayvan Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı, acil iniş eğitimi yaparken kaza yapmıştı.

Pingtung Hava Üssü'ndeki bir piste inmeye çalışan uçak, pistin yanındaki bir çukura saplanmıştı.

SAVAŞ EĞİTİMLERİ ASKIYA ALINDI

Bazı yorumculara göre, rutin bir eğitim sırasında Tayvan'ın en gelişmiş savaş uçaklarından birinin düşmesi, pilot eğitimiyle ilgili sorunları ve sık sık PLA sortilerine yanıt vermekten kaynaklanan yorgunluğu gösteriyor.

Ayrıca Tayvan, kazadan sonra tüm savaş eğitimlerini askıya aldı. Korkunç bir kazaya neden olan F-16 Viper, bir aydan biraz daha uzun bir süre önce göreve başlamıştı ve bildirildiğine göre Tayvan hava sahasına düzenli olarak giren PLAAF savaş uçaklarını takip ediyor ve karşı karşıya geliyordu.

Çin'in savaş uçakları, Tayvan'ın ADIZ'ine düzenli olarak giriyor ve yaklaşık dokuz tanesi sadece iki gün önce girdi.

Ulusal Savunma Bakanlığı'nın (MND) aktardığına göre, Çin askeri uçakları 239 günde 961 kez Tayvan ADIZ'e girdi.