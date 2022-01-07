Gerilimin ortasında fil yürüyüşü! F-16'lar meydan okudu

star.com.tr 7 Ocak 2022 Cuma 11:20 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 12:38

Çin'e karşı bağımsızlığı savunan Tayvan adası, geçtiğimiz yıl düzenli olarak, Çin'in Halk Kurtulul Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri'nin hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.



Tayvan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan son tatbikat, Tayvan'ın ay sonundaki Ay Yeni Yılı tatili öncesinde savaşa hazır olduğunu göstermek için yapılan üç günlük bir tatbikatın parçasıydı.

Tatbikatta, alarmların çalmasıyla, güneydeki Chiayi kentinde bir üsteki uçuş ekipleri, ABD yapımı F-16 savaş uçaklarıyla havalandı.

F-16'LAR J-16'LARA MEYDAN OKUDU

Binbaşı Yen Hsiang-sheng, Channel News Asia'ya (CNS) yaptığı açıklamada, "Hava sahamıza giren çok yüksek sayıda Komünist uçağı J-16'lara, filomuzdaki çok deneyimli pilotlarımız F-16'larla J-16 avcı uçaklarını durdurmak için görevlendirildi.' dedi.

Tayvan Eylül 2021'de de benzer bir askeri tatbikatlar gerçekleştirmişti. Tayvan Hava Kuvvetleri (ROCAF), büyük ölçüde Güney Çin Denizi'nde Tayvan kontrolündeki Pratas Adaları çevresinde hava sahası önleme tatbikatları gerçekleştirdi.

Tayvan, bir Çin saldırısının hava kuvvetleri üslerini yok etmesi durumunda, ROCAF'ın çalışır durumda kalması içim kullanılabilecek beş acil durum otoyol pistine sahiptir. Tayvan'ın hava üslerinin çoğu, ülkenin Çin'e bakan düz batı kıyısı boyunca yer almaktadır.

Tayvan'ın engebeli doğu kıyısındaki iki ek hava üssü, çok daha sağlam güvenlik sunan, kayalara oyulmuş hangarlara sahiptir.

12 F-16V'DEN FİL YÜRÜYÜŞÜ

Yapılan üç günlük tatbikat sırasında, Tayvan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16V'lerin "fil yürüyüşü" Chiayi Hava Üssü'nde gerçekleşti. Pistte sıralanan toplam 12 F-16V savaş uçağı, halkın ve medyanın yeni üretilen jetlere göz atmasını sağladı.

"Fil yürüyüşü", askeri uçakların kalkıştan hemen önce yakın düzende ilerlemesi anlamına gelen ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir terimdir.



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