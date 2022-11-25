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  • F-16 yeni versiyonuyla geri döndü! ''Block 70/72'' için 128 adet sipariş var
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F-16 yeni versiyonuyla geri döndü! ''Block 70/72'' için 128 adet sipariş var

5 yılın ardından F-16'nın yeni versiyonu Block 70/72'nin montajı tamamladı. 5 ülkenin F-16 Block 70/72 için toplam 128 adet sipariş verdiği belirtildi. Test uçuşlarının 2023 yılında başlaması beklenen F-16 Block 70/72'nin hizmet ömrünün, önceki versiyonlardan yüzde 50 daha fazla olduğu ve uçağın 2060'lara kadar uçmasını sağladığı bildiriliyor.

Star Gazetesi25 Kasım 2022 Cuma 15:35 - Güncelleme:
F-16 yeni versiyonuyla geri döndü! ''Block 70/72'' için 128 adet sipariş var
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Lockheed Martin, 5 yılın ardından F-16 Block 70/72 üretimini tamamladı. ABD'li şirket yeni gelişmeyi "Bil bakalım kim geri döndü" başlığıyla duyurdu.

Güney Carolina'daki Fort Worth Greenville fabrikasında üretilen ilk F-16 Block 70/72 savaş uçağının 2023'ün başlarında Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nde test uçuşlarına başlaması bekleniyor.

Forth Worth'ta Irak Hava Kuvvetleri için üretilen son F-16, Kasım 2017'de üretim hattından çıkmıştı. Yeni F-16 versiyonun Bahreyn Hava Kuvvetleri'ne teslim edileceği aktarıldı.

Bahreyn, Slovakya, Bulgaristan, Tayvan ve adı açıklanmayan bir ülke dahil olmak üzere 5 ülkenin F-16 siparişi olduğu öğrenildi.

1100 çalışanlı fabrikanın kesinleşmiş 128 adet F-16 savaş uçağı siparişi olduğu, Ürdün'ün 8 F-16 talebinin dahil edilmesi durumunda birikmiş iş yükünün 136'ya yükselebileceği belirtildi.

F-16 BLOCK 70/72'NİN ÖZELLİKLERİ

Lockheed'e göre Block 70/72, "gelişmiş aviyonik, kanıtlanmış Aktif Elektronik Olarak Taranan Dizi (AESA) radarı, yeni güvenlik özelliklerine sahip modernize edilmiş kokpit, gelişmiş silahlar, uyumlu yakıt depoları ve geliştirilmiş bir performans motoru" paketi içeriyor.

Modelin 12.000 saatlik yapısal hizmet ömrünün, önceki versiyonlardan yüzde 50 daha fazla olduğu ve uçağın 2060'lara kadar uçmasını sağladığı bildiriliyor.

Lockheed, Northrop Grumman'ın APG-83 AESA radarının F-22 ve F-35 AESA radarlarıyla donanım ve yazılım ortaklığından yararlanarak uçağa "beşinci nesil savaş radarı yetenekleri" sağladığını iddia ediyor. Şirket, radarın avcıya daha fazla durumsal farkındalık, esneklik ve daha hızlı tüm hava koşullarında hedefleme yetenekleri verdiğini açıkladı.

Star Gazetesi

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