Batılı ülkelerden tedarik edilen F-16'ların Rusya'ya karşı önemli başarılar elde ettiğinden bahseden Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy Ihnat, Ukraynalı pilotların F-35'e geçmek istediklerini söyledi.

UKRAYNA'DAN RUSYA'YI KIZDIRACAK F-35 TEKLİFİ

Ihnat, bu uçakların Ukrayna ordusuna entegre edilmesi durumunda ülkenin savunma potansiyelinin güçlendirilmesinde önemli bir adım olacağını belirtti.

Yabancı uzmanlar tarafından Ukrayna'nın F-35 planının yakın gelecekte gerçekleşmesinin pek olası görünmediği ifade edildi.

Ukrayna'nın F-35 temin etmesinin kolay olmayacağını dile getiren uzmanlar, nedenlerini bir dizi stratejik, politik ve teknolojik faktöre dayandırdı.

F-35'lerin Ukrayna'ya verilmesinin Rusya ile gerginliğin artmasına neden olabileceğinin altı çizildi.

Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini modernize etme çabalarına rağmen, F-35'i askeri havacılığına entegre etmek için gerekli kapasite ve kaynaklardan yoksun olduğu kaydedildi.

Şimdilik F-35 bir hayal olarak kalmaya devam ederken Ukrayna, Fransa'dan Mirage 2000-5F uçakları almaya hazırlanıyor.

2025'in ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanan Mirage 2000-5F'lere SCALP-EG ve Storm Shadow gibi seyir füzeleriyle modernize edilecek.

F-35 anlaşmasında beklemedik gelişme: İlk jetler için tarih değişti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.

Sadece son bir haftada Ukrayna'ya havadan yaklaşık 700 bomba ve 600'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini kaydeden Zelenski, Rus ordusunun havadaki üstünlüğünü kullanarak saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Ülkesine yönelik hava saldırılarını önlemek için Ukrayna ile müttefikleri arasında hava savunma alanındaki anlaşmaların uygulanmasının önemine dikkati çeken Zelenski, "NATO'nun Washington'daki zirvesinde ve Ramstein formatındaki toplantılarda Ukrayna'ya yönelik hava savunması konusunda alınan kararlar, henüz tam olarak hayata geçirilmedi." ifadesini kullandı.

1040 adet F-35 teslim edildi Zelenski, ABD ve diğer müttefik devletlerin liderleriyle Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve füze üretme lisansının verilmesi için görüşmeler yaptığını belirtti.

"Bu konuda imkansız diye bir şey yoktur ve bu durum güvenliği garanti altına alma konusundaki ortak imkanlarımızı daha da güçlendirecek. İşte kalıcı barışı mümkün kılan güç tam da budur." ifadelerini kullanan Zelenski, Rusya'yı barışa zorlamaları gerektiğini kaydetti.