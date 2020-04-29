F-16'lara, düşman radarlarını karıştıracak yerli sistem!

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:14 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 12:15

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından geliştirme faaliyetlerine 2014 yılında başlanılan F-16 Elektronik Harp Podu (EHPOD) ve F-16 Elektronik Destek Podu (EDPOD) Sistemlerinin kritik tasarım safhaları, başarıyla tamamlandı.

F-16 Elektronik Harp Podu (EHPOD)

Elektronik Karşı Tedbir (EKT) sistemleri, radarları karıştırma veya yanıltmak için kullanılmaktadır. EKT Sistemleri; düşman radarında çok sayıda sahte hedef oluşturabilir, gerçek hedefleri gizleyebilir ya da rastgele hareket ettirebilirler. Bağlı bulundukları platformların güdümlü füzelere karşı etkin olarak korunmasını sağlayan EKT Sistemleri, çoğu ülkenin hava kuvvetler tarafından düşman ortamda saldırılara karşı kullanmaktadır.

EHPOD, Radar İkaz Alıcısı (RIA) ile EKT alt sistemlerini içerecek ve kendi başına görev yapabilecek bir kendini koruma sistemi olarak geliştirilmektedir. RIA alt sistemi, radar sistemlerinin yayınlarını poda yerleştirilmiş çoklu geniş bant antenler ile tespit etmektedir. RIA alt sistemi, frekans bandını periyodik olarak taramakta ve alınan sinyallerin frekans, darbe genişliği, yön ve darbe tekrarlama aralığı gibi parametrelerini belirlemektedir. Bu ölçümler kullanılarak sinyaller ayrıştırılmakta ve yayın tipi belirlenmektedir. Diğer yandan EKT alt sistemi, geniş anlık bant genişliği ve Sayısal RF hafıza kabiliyetlerine sahiptir. Göreve özel tehditler ve EKT teknikleri tehdit analizinin çıktılarına göre sisteme programlanabilmektedir.

Sistem; geniş çaplı tehditleri tespit ve teşhis için tasarlanmış olup, EKT alt sistemi ve onunla koordineli olacak şekilde Karşı Tedbir Salma Sistemi ile bulunduğu platformu tehditlere karşı korumaktadır.

Genel özellikler

RIA ve EKT alt sitemleri birlikte;

Geniş bant operasyon

Aynı anda çok sayıda tehdide angajman

Yüksek çıkış gücü

Yüksek hassasiyetle yön bulma

Dar ve geniş bant Radar ikaz Alıcı

F-16 Elektronik Destek Podu (EDPOD)

TÜBİTAK-BİLGEM tarafından geliştirilen F-16 Tatik Elektronik Destek Podu (EDPOD), tehdit radarlarını tespit ve teşhis etmek, tehdit radarlarının konum bilgilerini kullanarak Elektronik Muharebe Düzenine (EMD) katkıda bulunmak üzere geliştirilmiştir.

EDPOD Sistemi, tehdit radarlarını Geniş Bant ve Dar Bant Almaç ile tespit eder. Tespit edilen radarlara ait geliş yönü, frekans, darbe genişliği, darbe genliği, darbe tekrarlama aralığı, anten tarama ve darbe-içi modülasyon parametlerini çıkarır. Radarların geliş yönü bilgilerini kullanarak konum bilgisi hesaplar. Radarların temas parametlerini, konum bilgilerini, DTK’larını (Darbe Tanımlama Kelimesi) ve AF (Ara Frekans) verilerini görev sonrası analiz için kaydeder. Tehdit bilgilerini Link-16 ağı ile Yer Destek Sistemine ve görev sahasındaki diğer EDPOD’lara iletir. EDPOD Sistemi, alınan kayıtların Yer Destek Sistemindeki yazılımlarla anlaiz edilmesini sağlar. Analizler sonunda Elektronik Harp (EH) bilgi bankasının güncellenmesine katkıda bulunur.

Genel Özellikler:

Geniş bant operasyon

Aynı anda çok sayıda tehdit tespiti

Yüksek almaç hassasiyet

Yüksek hassasiyette tehdit yön bulma ve yer kestirimi

Dar ve geniş bant alıcı

Yüksek kayıt kapasitesi

Link-16 ile verilerinin Yer Destek ve görev sahasındaki diğer EDPOD’lara iletilmesi

TÜBİTAK tarafından geliştirilen Gerçek Zamanlı İşletim Sisteminin (GZİS) kullanımı

Analiz Yazılımları ile Görev sonrası/sırası inceleme

EHPOD ve EDPOD sistemleri, Türk Hava Kuvvetlerindeki AN/ALQ-211 Elektronik Harp Podu gibi gövde altında harici olarak kullanılacaktırlar.