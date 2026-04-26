Belçika, hava savunma gücünü modernize etmek ve NATO içindeki caydırıcılığını artırmak için stratejik bir adım atıyor. Uzun yıllardır hizmet veren ve artık ekonomik ömrünü tamamlayan F-16 filosunun yerine, dünyanın en gelişmiş beşinci nesil savaş uçakları olan F-35 savaş uçakları envantere giriyor.

Belçika hükümeti, daha önce sipariş ettiği 34 adetlik ana filoya ek olarak, savunma kapasitesini daha da pekiştirmek amacıyla ilave alımlar için düğmeye bastı. Son planlamalara göre, eskiyen F-16'ların boşluğunu dolduracak ve operasyonel sürekliliği sağlayacak olan bu yeni F-35 savaş uçakları, Belçika Hava Kuvvetleri'nin teknolojik üstünlüğünü garanti altına alacak.

Belçika Savunma Bakanlığı, F-35 savaş uçaklarının sadece satın alınmasını değil, aynı zamanda Avrupa savunma sanayisine katkı sağlamasını da hedefliyor. Bu kapsamda, yeni F-35 savaş uçağı siparişlerinin montajının ABD yerine İtalya'daki tesislerde yapılması talep ediliyor.

Teslimatların başlamasıyla birlikte, Belçika'nın emektar F-16 uçakları kademeli olarak hizmet dışına çıkarılacak. Bu uçakların bir kısmının modernize edilerek Ukrayna'ya transfer edilmesi, Belçika'nın bölgesel güvenlikteki aktif rolünü de gözler önüne seriyor.

Belçika, F-35 savaş uçakları ile gökyüzündeki hakimiyetini dijital çağın gereksinimlerine göre yeniden şekillendirecek.