  • F-16'lar emekliye ayrıldı! F-35 savaş uçakları resmen geliyor
F-16'lar emekliye ayrıldı! F-35 savaş uçakları resmen geliyor

Dünyada artan tehlikelerden sonra ülkeler savaş uçağı envanterlerini yenilemek için harekete geçti. F-35 savaş uçaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Avrupa ülkesi, eskiyen F-16 savaş uçaklarının yerine F-35 savaş uçaklarını almak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

MEHMET SELVİTOP26 Nisan 2026 Pazar 17:05
Belçika, hava savunma gücünü modernize etmek ve NATO içindeki caydırıcılığını artırmak için stratejik bir adım atıyor. Uzun yıllardır hizmet veren ve artık ekonomik ömrünü tamamlayan F-16 filosunun yerine, dünyanın en gelişmiş beşinci nesil savaş uçakları olan F-35 savaş uçakları envantere giriyor.

F-16'LARIN YERİNE F-35 SAVAŞ UÇAKLARI GELİYOR

Belçika hükümeti, daha önce sipariş ettiği 34 adetlik ana filoya ek olarak, savunma kapasitesini daha da pekiştirmek amacıyla ilave alımlar için düğmeye bastı. Son planlamalara göre, eskiyen F-16'ların boşluğunu dolduracak ve operasyonel sürekliliği sağlayacak olan bu yeni F-35 savaş uçakları, Belçika Hava Kuvvetleri'nin teknolojik üstünlüğünü garanti altına alacak.

Belçika Savunma Bakanlığı, F-35 savaş uçaklarının sadece satın alınmasını değil, aynı zamanda Avrupa savunma sanayisine katkı sağlamasını da hedefliyor. Bu kapsamda, yeni F-35 savaş uçağı siparişlerinin montajının ABD yerine İtalya'daki tesislerde yapılması talep ediliyor.

Teslimatların başlamasıyla birlikte, Belçika'nın emektar F-16 uçakları kademeli olarak hizmet dışına çıkarılacak. Bu uçakların bir kısmının modernize edilerek Ukrayna'ya transfer edilmesi, Belçika'nın bölgesel güvenlikteki aktif rolünü de gözler önüne seriyor.

Belçika, F-35 savaş uçakları ile gökyüzündeki hakimiyetini dijital çağın gereksinimlerine göre yeniden şekillendirecek.

  • F-35 savaş uçakları
  • F-16 savaş uçakları
  • Belçika

