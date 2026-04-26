Belçika, hava savunma gücünü modernize etmek ve NATO içindeki caydırıcılığını artırmak için stratejik bir adım atıyor. Uzun yıllardır hizmet veren ve artık ekonomik ömrünü tamamlayan F-16 filosunun yerine, dünyanın en gelişmiş beşinci nesil savaş uçakları olan F-35 savaş uçakları envantere giriyor.F-16'LARIN YERİNE F-35 SAVAŞ UÇAKLARI GELİYOR
Belçika hükümeti, daha önce sipariş ettiği 34 adetlik ana filoya ek olarak, savunma kapasitesini daha da pekiştirmek amacıyla ilave alımlar için düğmeye bastı. Son planlamalara göre, eskiyen F-16'ların boşluğunu dolduracak ve operasyonel sürekliliği sağlayacak olan bu yeni F-35 savaş uçakları, Belçika Hava Kuvvetleri'nin teknolojik üstünlüğünü garanti altına alacak.
Belçika Savunma Bakanlığı, F-35 savaş uçaklarının sadece satın alınmasını değil, aynı zamanda Avrupa savunma sanayisine katkı sağlamasını da hedefliyor. Bu kapsamda, yeni F-35 savaş uçağı siparişlerinin montajının ABD yerine İtalya'daki tesislerde yapılması talep ediliyor.
Teslimatların başlamasıyla birlikte, Belçika'nın emektar F-16 uçakları kademeli olarak hizmet dışına çıkarılacak. Bu uçakların bir kısmının modernize edilerek Ukrayna'ya transfer edilmesi, Belçika'nın bölgesel güvenlikteki aktif rolünü de gözler önüne seriyor.
Belçika, F-35 savaş uçakları ile gökyüzündeki hakimiyetini dijital çağın gereksinimlerine göre yeniden şekillendirecek.