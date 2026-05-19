İsveçli savunma devi Saab, Macaristan'a iki yeni Gripen savaş uçağının teslim edildiğini duyurdu. Teslim edilen Gripen C tipi savaş uçakları, ülkenin NATO uyumlu hava gücünü büyütme stratejisinin son halkası oldu.

Macaristan'ın Kecskemét Hava Üssü'nde konuşlandırılacak yeni Gripen savaş uçakları, 2024 yılında imzalanan dört uçaklık anlaşmanın ilk teslimatı olarak dikkat çekiyor. Böylece Budapeşte yönetimi toplam Gripen filosunu 18 uçağa çıkarmayı hedefliyor.

Dikkat çeken detay ise Macaristan'ın yıllar önce ABD yapımı F-16 savaş uçakları yerine Gripen platformunu tercih etmiş olması. Ülke, Sovyet döneminden kalan MiG-29 filosunu yenilerken F-16 seçeneğini de değerlendirmiş ancak sonunda Saab üretimi Gripen savaş uçaklarında karar kılmıştı. Son teslimatlarla birlikte bu modernizasyon süreci daha da hız kazanmış oldu

Gripen savaş uçakları; düşük operasyon maliyeti, gelişmiş elektronik harp sistemleri, AESA radar kapasitesi ve NATO görevlerine tam uyumluluğuyla öne çıkıyor. Özellikle Avrupa'da birçok ülke, yaşlanan F-16 filolarını yenilemek için Gripen'i alternatif platform olarak değerlendiriyor. Tayland'ın da eski F-16 filosunun yerini almak üzere Gripen E/F tedarik sürecini hızlandırdığı belirtiliyor

Uzmanlara göre Avrupa'da hızlanan savunma yarışı, Gripen savaş uçaklarını yeniden küresel vitrine taşıdı. Ukrayna'dan Kolombiya'ya kadar birçok ülkenin İsveç yapımı savaş uçağına yönelmesi, Gripen'in yeni dönemin "maliyet-etkin NATO avcısı" olarak öne çıktığını gösteriyor.