1 Nisan 2025 tarihinde yapılan açıklama, Norveç'in beşinci nesil savaş uçağına yönelik programının tamamlandığını gösteriyor.

Norveç Savunma Bakanı Tore O. Sandvik yaptığı açıklamada, "F-35 dünyanın en iyi savaş uçağı ve Lockheed Martin'den sipariş ettiğimiz 52 savaş uçağının sonuncusunu da teslim alacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum," dedi. Sandvik, bu filonun Norveç'in kara, deniz ve hava sahalarını izleme ve güvenliğini sağlama kabiliyetini artırdığını belirtti.

Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri, F-35A uçaklarını eskiyen F-16 filosunun yerini alacak şekilde operasyonlarına entegre etmeye ilk teslimatlardan bu yana devam ediyor. Tam filo, ulusal savunmanın yanı sıra Arktik ve Yüksek Kuzey bölgeleri dahil olmak üzere NATO operasyonlarında da kullanılacak.

Lockheed Martin'e göre, F-35'in gelişmiş sensör sistemleri ve ağ tabanlı teknolojileri, müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliği destekliyor. F-35 Programı Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Chauncey McIntosh, "Norveç'in F-35 filosu, Norveç Silahlı Kuvvetleri'nin savunma sistemleri arasında birlikte çalışabilirliği geliştiriyor ve tüm kuvvetin durumsal farkındalığını artırıyor," dedi.

Norveç'in çok uluslu F-35 programına katılımı; endüstriyel katkılar ve uzun vadeli sürdürülebilirlik ortaklıklarını da kapsıyor. Ülke ayrıca diğer Avrupa F-35 kullanıcılarıyla birlikte eğitim tatbikatlarına da ev sahipliği yaptı.

Küresel F-35 filosu şu anda 10 ülkede 48 üsten faaliyet gösteren 1.150'den fazla uçağa ulaştı. Platform bir milyondan fazla uçuş saati kaydetti ve çeşitli üretim blokları altında ortak ülkelere teslim edilmeye devam ediyor.