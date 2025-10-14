Belçika Hava Kuvvetleri, ilk üç F-35 savaş uçağını Florennes Hava Üssü'nden teslim aldı. Belçika Kralı Philippe, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Belçika ordusunun modernizasyonunu ve NATO içindeki iş birliğinin güçlenmesini simgeleyen teslim törenine katıldı.

Uçaklar, Fort Worth, Teksas'tan havalanıp Azorlar üzerinden Belçika'ya yönlendirildi. Dördüncü uçak, Azorlar'daki duraklamada teknik bir kontrol nedeniyle rotayı tamamlayamadı. Saat 15:15 civarında Florennes'e iniş yapan uçaklar, askeri personel, medya ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Belçika, toplam 45 F‑35 satın almayı planlıyor. Bu uçaklar, yaklaşık 40 yıldır hizmette olan F‑16 filosunun yerini alacak. Şu anda Belçika pilotlarının eğitimi için sekiz F‑35, ABD'de Luke Air Force Base'te konuşlu bulunuyor.