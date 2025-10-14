İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünyadaki silahlanma yarışı hızla devam ederken bazı ülkeler özellikle hava üstünlüğü kurmak adına girişimlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak savunma devi Lockheed Martin tarafından üretilen 5. nesil savaş uçağı F-35 için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belçika Hava Kuvvetleri, F-16 filolarının yerini alacak ilk F-35 savaş uçaklarını teslim almaya başladı.

HABER MERKEZİ14 Ekim 2025 Salı 10:24 - Güncelleme:
F-16'lar emekliye ayrılıyor: İlk F-35'ler resmen hava üssünde
Belçika Hava Kuvvetleri, ilk üç F-35 savaş uçağını Florennes Hava Üssü'nden teslim aldı. Belçika Kralı Philippe, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Belçika ordusunun modernizasyonunu ve NATO içindeki iş birliğinin güçlenmesini simgeleyen teslim törenine katıldı.

DÖRDÜNCÜ JET TESLİM EDİLEMEDİ

Uçaklar, Fort Worth, Teksas'tan havalanıp Azorlar üzerinden Belçika'ya yönlendirildi. Dördüncü uçak, Azorlar'daki duraklamada teknik bir kontrol nedeniyle rotayı tamamlayamadı. Saat 15:15 civarında Florennes'e iniş yapan uçaklar, askeri personel, medya ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

TOPLAM 45 ADET F‑35 SATIN ALINACAK

Belçika, toplam 45 F‑35 satın almayı planlıyor. Bu uçaklar, yaklaşık 40 yıldır hizmette olan F‑16 filosunun yerini alacak. Şu anda Belçika pilotlarının eğitimi için sekiz F‑35, ABD'de Luke Air Force Base'te konuşlu bulunuyor.

