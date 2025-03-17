Lockheed Martin tarafından üretilen F-16 Fighting Falcon ve F-15 savaş uçakları için motor üreticisi GE Aerospace ile 5 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ile birlikte siparişleri hali hazırda bekletilen Suudi Arabistan, Ürdün ve Bulgaristan yeni savaş uçaklarına kavuşacak.

Bulgaristan için bu sözleşme, hava kuvvetlerini modernize etmede kritik bir adım teşkil ediyor. Sürecin tamamlanmasının ardından Bulgaristan eski Sovyet dönemi uçakları MİG-29 gibi saş uçaklarını F-16 Block 70 jetleriyle değiştirmeyi hedefliyor.

Sekiz jetten oluşan ilk parti 2019'da yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde bir sözleşmeyle onaylanmıştı. Yine sekiz uçaktan oluşan ikinci parti de 2022 yılında onaylandı ve ilişkili ekipman, eğitim ve idame maliyetleri hesaba katıldığında toplam yatırım 2 milyar doların üzerine çıktı.

Bulgaristan'ın satın almak için seçtiği F-16 Block 70 varyantı, 1970'lerde General Dynamics tarafından ilk kez tanıtılan tek motorlu çok amaçlı bir avcı uçağı olan ikonik Fighting Falcon'un en son evrimini temsil ediyor. Lockheed Martin'in resmi özelliklerine göre, Block 70 modern muharebe taleplerini karşılamak için son teknolojiyi entegre ediyor.

Yapısal olarak, Block 70, Lockheed Martin verilerine göre, dahili yakıtla menzilini yaklaşık 2.400 mile çıkaran uyumlu yakıt tankları içerir ve havada yakıt ikmali olmadan daha uzun görevlere olanak tanır. Jetin silah takımı da aynı derecede sofistikedir ve havadan havaya ve havadan yere mühimmatların bir karışımını destekler.

Bulgaristan için bu F-16'ların gelişi, esas olarak MiG-29 Fulcrum jetlerinden oluşan Sovyet tasarımı filosu için bir dönemin sonunu işaret ediyor. Soğuk Savaş sırasında edinilen MiG-29'lar, onlarca yıldır Bulgaristan hava kuvvetlerinin omurgasını oluşturuyordu, ancak yaşları ve bakım zorlukları onları giderek daha da eskimiş hale getirdi.