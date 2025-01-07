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Savunma

F-16'lar geliyor, MiG-29'lar gidiyor: Teslimat tarihi resmen belli oldu

Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, bu yıl içerisinde Lockheed Martin ile yapılan sözleşme kapsamında F-16 savaş uçaklarının teslim edilmesini beklediklerini söyledi. Envanterde bulunan MiG-29'ları F-16'lar ile değiştirmek isteyen Bulgaristan, 1 milyar 673 milyon dolar değerinde 8 adet savaş uçağı için ABD ile anlaşmaya varmıştı.

İbrahim IŞIK7 Ocak 2025 Salı 17:05 - Güncelleme:
F-16'lar geliyor, MiG-29'lar gidiyor: Teslimat tarihi resmen belli oldu
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ABD'li silah üreticisi Lockheed Martin ile Bulgaristan arasında 1 milyar 673 milyon dolar değerinde 8 adetlik F-16 Block 70 tipi uçak alımı için sözleşme imzalandı. Konu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Zapryanov, ordunun F-16'ların gelişine hazırlanmasında ilerleme kaydedildiğini belirtti. Öte yandan sekiz Bulgar pilotun yıl sonuna kadar F-16 eğitimlerini tamamlaması bekleniyor. Ayrıca, uçakların gelişi için ülkedeki Graf Ignatievo Hava Üssü'nde denetimler ve onarımlar devam ediyor ve tesislerin operasyonel gereklilikleri için denetimlerin sürdüğü bildirildi. Bakan Zapryanov, özellikle personel yetersizliğinin Bulgar ordusu için acil bir sorun olmaya devam etmesi nedeniyle bunların önemli mali kaynaklar gerektirdiğini vurguladı.

F-16'LAR GELİYOR, MİG-29'LAR GİDİYOR

Zapryanov , F-16 uçaklarının teslimatının yıl içerisinde beklediklerini belirterek, söz konusu anlaşmanın ülkenin savunma sektörü için önemli bir adım olduğunu yineledi.

Ülkenin hava sahasının güvenliğinden sorumlu olacak yeni uçakların, eski tip Rus MiG-29'lardan oluşan hava kuvvetleri filosunu yenilemesi bekleniyor.

Bulgaristan Parlamentosunun onayıyla ilk 8 F-16 uçağı peşin olarak 1 milyar 673 milyon dolara alınmıştı. Öte yandan hükümet de yeni uçaklar için 1 milyar 32 milyon dolar peşin ödemişti. Anlaşma kapsamında ise Bulgar hükümeti ödemeyi vadeli şekilde 9 yıla kadar uzatılabilir.

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