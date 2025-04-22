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Savunma

F-16'lar geliyor, Su-27'ler emekli oluyor: 24 adet için resmi temas gerçekleşti

Vietnam'ın ABD üretimi olan F-16 Fighting Falcon jetlerinden 24 adet almaya hazırlandığı öğrenildi. Hava kuvvetlerinin envanterinde çoğunluklu olarak Rus yapımı dördüncü nesil uçaklar olan Sukhoi Su-27 ve Su-30 bulunuyor. Söz konusu F-16 anlaşmasının tamamlanması durumunda Vietnam envanterinde eskiyen Su-27'leri kademeli olarak emekli etmesi planlanıyor.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2025 Salı 09:46 - Güncelleme:
F-16'lar geliyor, Su-27'ler emekli oluyor: 24 adet için resmi temas gerçekleşti
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Edinilen bilgilere göre Vietnam ABD yapımı F-16 Fighting Falcon jetlerini satın almaya hazırlanıyor.

Söz konusu anlaşma gerçekleşirse, Vietnam Asya-Pasifik bölgesinde F-16 savaş uçaklarını edinen beşinci ülke olacak. Bu gelişme, Çin ile artan bölgesel gerilimler karşısında askeri kapasitelerini güçlendirmeye çalışan ülkelerin çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderliğindeki ülkeden kaynaklanan tehdit algısı, bölgedeki birçok ülkeyi modern hava gücüne yatırım yapmaya yöneltiyor.

F-16'lar yaklaşık elli yıldır hizmette olmasına rağmen, Çin ve ABD'nin bölgedeki ortakları Japonya ve Güney Kore tarafından konuşlandırılan beşinci nesil savaş uçakları karşısında teknolojik olarak geride kalıyor. Ancak, F-16'nın yenilenmiş Block 70/72 versiyonu, daha düşük maliyetle modern hava gücü isteyen ordular için yetenekli ve ekonomik bir seçenek olmayı sürdürüyor.

24 ADET F-16 ALACAKLAR

ABD merkezli savunma analiz sitesi 19FortyFive tarafından Cuma günü yayımlanan bir rapora göre, uzun süren müzakerelerin ardından Vietnam'ın en az 24 F-16 satın alması bekleniyor. Haberde, ABD savunma sanayisinden birçok kaynağın yanı sıra, müzakereler hakkında bilgi sahibi olan eski bir ABD hükümeti yetkilisinin, konunun hassasiyeti nedeniyle ismini vermeden bilgi paylaştığı belirtildi.

Bu satış, Washington'un 2016'da Hanoi'ye yönelik ölümcül silah satış ambargosunu kaldırmasından bu yana imzalanacak en büyük savunma anlaşması olacak.

Vietnam'ın mevcut savaş uçağı filosu, büyük ölçüde uygun fiyatlı Rus yapımı dördüncü nesil uçaklar olan Sukhoi Su-27 ve onun geliştirilmiş modeli Su-30'dan oluşuyor.

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