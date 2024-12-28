F-16'lar gidiyor, F-35'ler geliyor: İlk teslimat hava üssüne ulaştı

Danimarka Hava Kuvvetleri, envanterindeki F-16 uçak filosunu yenilemek için 2016 yılında ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin ile 2,2 milyar dolarlık 27 adet F-35 savaş uçağı sipariş etmişti. İlk F-35'in Kopenhag hükümetine teslim edilirken Danimarka'nın program kapsamında 2025'in sonuna kadar tüm jetleri teslim alması planlanıyor. Danimarka bir yandan hava kuvvetlerini F-35 jetlerini dahil ederken diğer yandan 40 yılı aşkındır kullandığı F-16 savaş uçaklarından oluşan filosunun satışlarına başladı.

F-16'lar C-130 Hercules nakliye uçağıyla Buenos Aires'teki El Palomar'a havalanan uçak, montaj için Tandil Hava Üssü'ne gönderildi.

Söz konusu uçağın motorunun, yedek parçalarının ve aletlerinin gövdenin gelmesinden bir hafta önce teslim edildiğini bildirilmişti.

Arjantin Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , "İleri teknolojisi, muharebe kabiliyeti ve süpersonik kapasitesiyle F-16, 21. yüzyılın tehditlerine karşı egemenliğimizi korumak için Arjantin hava savunma sisteminin omurgasını oluşturuyor." ifadelerine yer verdi.

Mart 2024'te İskandinav ülkesi, F-16 filosunu Buenos Aires'e satma planını resmileştirdi ve Nisan ayına gelindiğinde uçakların Arjantin Hava Kuvvetleri'ne devredilmesi için bir sözleşme imzalandı.

Kasım ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Danimarka F-16'larının Arjantin ordusuna entegrasyonunu desteklemek amacıyla 941 milyon dolarlık uçak ekipmanı, lojistik ve program desteği satışını onaylamıştı.

Danimarka Savunma Tedarik ve Lojistik Kurumu'ndan Albay Klaus Qvist, Arjantin'e F-16 teslimi sırasında yaptığı açıklamada , "Danimarka Silahlı Kuvvetleri ve özellikle Arjantin ile bu anlaşmayı imzalayabildiğimiz için inanılmaz derecede gururluyum" dedi.