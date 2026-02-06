İsveç Hava Kuvvetlerine ait 6 adet JAS 39 Gripen savaş uçağı, Belçika'ya ait F-16'ların gitmesinin ardından NATO'nun hava polisliği görevi kapsamında İzlanda'ya konuşlandı.

F-16'lar ve Gripen'lerin devir tesliminin ardından böylece İsveç, ittifak bünyesinde İzlanda'daki görevi ilk kez üstlenmiş oldu.

NATO rotasyonu kapsamında gerçekleşen konuşlandırma, İzlanda için 55'inci hava polisliği görevi olurken, İsveç Hava Kuvvetleri ve Skaraborg Hava Kanadı F 7 için de bir ilk niteliği taşıyor. Yaklaşık 110 personelden oluşan İsveç birliği, daha önce görev yapan Belçika Hava Kuvvetlerinin 350'nci Filo'su ile F-16AM Fighting Falcon uçaklarının yerini aldı.

F-16'LAR YERİNİ GRİPEN SAVAŞ UÇAKLARINA BIRAKTI

Görev birliği komutanı Yarbay Johan Legardt, operasyonun uzun süredir planlandığını belirterek, mevcut uluslararası güvenlik ortamı dikkate alındığında görevin hem ilgi çekici hem de önemli olduğunu ifade etti.

Legardt, görevin İzlanda hava sahasının kolektif savunmasına yönelik olduğunu vurgulayarak, "Katkı sunabilmekten memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Birliğin ülkeye konuşlanmasının ardından, sistemlerin planlandığı şekilde işlemesi için yoğun hazırlık faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi.

NATO'NUN KUZEY KANADINDA YENİ ROL

Mart 2024'te NATO'ya katılan İsveç, ittifakın kuzey kanadında rolünü artırırken özellikle Arktik bölgesine odaklanıyor. Skaraborg Hava Kanadı F-7'ye bağlı personel ve Gripen savaş uçaklarının, mart ayı ortasına kadar İzlanda'daki hava polisliği görevini sürdürmesi planlanıyor.

İsveç'te kanat seviyesinde bir yapı olan Flygflottilj 7 bünyesinde Gripen filolarının yanı sıra mühendislik ve bakım birimleri, üs savunma ve destek unsurları, eğitim ve lojistik ekipleri ile havaalanı komuta yapısı bulunuyor. Birliğin Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetlerindeki karşılığının RAF Coningsby veya RAF Marham gibi üsler seviyesinde olduğu belirtiliyor.