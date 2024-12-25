ABD, Kolombiya'ya F-16 alımı konusunda iki olası seçenek içeren teklifini yineledi. İlk seçenek sekiz adet F-16 uçağın satışını ve 16 adede kadar ek kullanılmış ünitenin bağışlanmasını içerirken ikinci teklifte ise sekiz ila 24 adet yeni uçağın satışını kapsıyor.

Kolombiya'nın bu seçeneklerden birini seçmesi durumunda ABD'nin satışın ardından F-16 sistemlerinin, ekipmanlarını kabiliyetlerini ve eğitimini modernize edeceği bildirildi.

ABD, tüm müzakerelerin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve süreçte kişisel çıkarları olan yetkililerin dahil olduğu özel diyalogların olmayacağını belirtti. Ayrıca, ABD Kolombiya'ya çıkarlarını etkileyen herhangi bir yolsuzluğun mahkemelere bildirileceğine dair de güvence verdi.

F-16 FİGHTİNG FALCON UÇAKLARI

F-16 Fighting Falcon, başlangıçta General Dynamics (şimdi Lockheed Martin) tarafından geliştirilen, çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan çok amaçlı bir savaş uçağıdır. İlk uçuşu 2 Şubat 1974'te gerçekleşen ve 1978'de hizmete giren F-16, dünya çapında çeşitli hava kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılmaya devam etti ve uyarlanabilirliği, performansı ve maliyet etkinliği ile tanındı. 4.500'den fazla birim üretildi ve bu da onu tarihin en çok üretilen savaş uçaklarından biri yaptı. F-16, hava üstünlüğü, kara saldırısı ve keşif dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmıştır ve hem havadan havaya hem de havadan yere muharebe rolleri için donatılabilir.

Art yakıcılı Pratt & Whitney F100-PW-229 turbofan motoruyla güçlendirilen F-16, art yakıcı olmadan 79 kN ve art yakıcıyla 130 kN itme gücü üreterek Mach 2'yi (2.173 km/s) aşan hızlara ulaşmasını sağlar. Yetenekleri arasında dakikada 15.240 metrelik etkileyici bir tırmanma hızı ve 15.200 metrelik maksimum operasyonel tavan bulunur. F-16'nın 550 km'lik bir muharebe yarıçapı vardır ve bu da onu hem hızlı saldırılar hem de sürekli operasyonlar için etkili kılar.

Uçak, 9,8 metre kanat açıklığına, 14,8 metre uzunluğa ve 4,8 metre yüksekliğe sahip bir gövdeye sahip olup, hem çevikliği hem de dengeyi destekleyen dengeli bir yapı sağlıyor. 16.900 kg'lık maksimum kalkış ağırlığıyla, M61A1 Vulcan 20mm dahili top, AIM-7 Sparrow ve AIM-9 Sidewinder gibi hava-hava füzeleri ve AGM-65 Maverick ve HARM anti-radar füzeleri gibi hava-kara silahları gibi çeşitli mühimmatlar dahil olmak üzere önemli miktarda yük taşıyabiliyor. Ayrıca lazer güdümlü ve JDAM (Ortak Doğrudan Saldırı Mühimmatı) bombaları dahil olmak üzere güdümlü bombalar taşıyabiliyor.