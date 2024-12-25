İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2024 Çarşamba / 24 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2755
  • EURO
    36,7356
  • ALTIN
    2967.91
  • BIST100
    9841.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • F-16'lar için ABD'den resmi teklif: 24 adet alabilirsiniz
Savunma

F-16'lar için ABD'den resmi teklif: 24 adet alabilirsiniz

ABD'nin Kolombiya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne (FAC) gönderilmesi planlanan F-16'ların incelemesi için cevap beklediği öğrenildi. F-16 konusunda Kolombiya'ya 24 adetlik yeni, 16 adet ise kullanılmış iki teklif sundu. F-16'lar hali hazırda kabiliyetleri ve maliyetleri açısından dünyanın en çok kullanılan savaş uçağı durumunda.

Star Gazetesi25 Aralık 2024 Çarşamba 10:24 - Güncelleme:
F-16'lar için ABD'den resmi teklif: 24 adet alabilirsiniz
ABONE OL

ABD, Kolombiya'ya F-16 alımı konusunda iki olası seçenek içeren teklifini yineledi. İlk seçenek sekiz adet F-16 uçağın satışını ve 16 adede kadar ek kullanılmış ünitenin bağışlanmasını içerirken ikinci teklifte ise sekiz ila 24 adet yeni uçağın satışını kapsıyor.

Kolombiya'nın bu seçeneklerden birini seçmesi durumunda ABD'nin satışın ardından F-16 sistemlerinin, ekipmanlarını kabiliyetlerini ve eğitimini modernize edeceği bildirildi.

ABD, tüm müzakerelerin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve süreçte kişisel çıkarları olan yetkililerin dahil olduğu özel diyalogların olmayacağını belirtti. Ayrıca, ABD Kolombiya'ya çıkarlarını etkileyen herhangi bir yolsuzluğun mahkemelere bildirileceğine dair de güvence verdi.

F-16 FİGHTİNG FALCON UÇAKLARI

F-16 Fighting Falcon, başlangıçta General Dynamics (şimdi Lockheed Martin) tarafından geliştirilen, çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan çok amaçlı bir savaş uçağıdır. İlk uçuşu 2 Şubat 1974'te gerçekleşen ve 1978'de hizmete giren F-16, dünya çapında çeşitli hava kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılmaya devam etti ve uyarlanabilirliği, performansı ve maliyet etkinliği ile tanındı. 4.500'den fazla birim üretildi ve bu da onu tarihin en çok üretilen savaş uçaklarından biri yaptı. F-16, hava üstünlüğü, kara saldırısı ve keşif dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmıştır ve hem havadan havaya hem de havadan yere muharebe rolleri için donatılabilir.

Art yakıcılı Pratt & Whitney F100-PW-229 turbofan motoruyla güçlendirilen F-16, art yakıcı olmadan 79 kN ve art yakıcıyla 130 kN itme gücü üreterek Mach 2'yi (2.173 km/s) aşan hızlara ulaşmasını sağlar. Yetenekleri arasında dakikada 15.240 metrelik etkileyici bir tırmanma hızı ve 15.200 metrelik maksimum operasyonel tavan bulunur. F-16'nın 550 km'lik bir muharebe yarıçapı vardır ve bu da onu hem hızlı saldırılar hem de sürekli operasyonlar için etkili kılar.

Uçak, 9,8 metre kanat açıklığına, 14,8 metre uzunluğa ve 4,8 metre yüksekliğe sahip bir gövdeye sahip olup, hem çevikliği hem de dengeyi destekleyen dengeli bir yapı sağlıyor. 16.900 kg'lık maksimum kalkış ağırlığıyla, M61A1 Vulcan 20mm dahili top, AIM-7 Sparrow ve AIM-9 Sidewinder gibi hava-hava füzeleri ve AGM-65 Maverick ve HARM anti-radar füzeleri gibi hava-kara silahları gibi çeşitli mühimmatlar dahil olmak üzere önemli miktarda yük taşıyabiliyor. Ayrıca lazer güdümlü ve JDAM (Ortak Doğrudan Saldırı Mühimmatı) bombaları dahil olmak üzere güdümlü bombalar taşıyabiliyor.

  • F-16
  • General Dynamics
  • F-16 Fighting Falcon
  • General Dynamics F-16
  • defence news

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.