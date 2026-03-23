Avrupa'da savunma modernizasyonu hız kazanırken, Portekiz'in hava kuvvetlerini yenilemek için önemli bir adım atabileceği konuşuluyor. İddialara göre Lizbon yönetimi, envanterinde bulunan eskiyen General Dynamics F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarının yerine 17 adet Lockheed Martin F-35 Lightning II alımını değerlendiriyor.

Savunma kaynaklarına göre olası plan kapsamında Portekiz Hava Kuvvetleri, mevcut F-16 filosunu kademeli olarak emekliye ayırarak yerini beşinci nesil F-35 savaş uçağı ile doldurmayı hedefliyor. Bu adımın gerçekleşmesi halinde Portekiz, Avrupa'da F-35 kullanan ülkeler arasına katılacak.

Uzmanlar, F-35 savaş uçağı tercihinin NATO içinde ortak operasyon kabiliyetini artırabileceğini belirtiyor. Özellikle gelişmiş sensör sistemleri, düşük radar görünürlüğü ve ağ merkezli savaş kabiliyeti sayesinde F-35, modern hava savaşının en önemli platformlarından biri olarak görülüyor.

F-35 SAVAŞ UÇAĞININ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Beşinci nesil savaş uçağı teknolojisi

Düşük radar görünürlüğü (stealth)

Gelişmiş sensör ve hedef tespit sistemleri

Ağ merkezli savaş kabiliyeti

Hava-hava ve hava-yer görevlerini aynı anda gerçekleştirme

Olası F-35 savaş uçağı alımının gerçekleşmesi halinde Portekiz'in hava gücünün önemli ölçüde modernize edilmesi ve NATO operasyonlarındaki rolünün daha da güçlenmesi bekleniyor. Savunma analistleri ise bu hamlenin Avrupa'daki askeri modernizasyon yarışının yeni bir göstergesi olduğuna dikkat çekiyor.