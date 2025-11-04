Romanya, Feteşti'deki Avrupa F-16 Eğitim Merkezi'nde (EFTC) faaliyet gösteren uçakların transferini tamamlayarak, Hollanda'dan 18 adet F-16 Fighting Falcon uçağının mülkiyetini resmen devraldı.

Hükümetlerarası anlaşma, Romanya Savunma Bakanlığı'ndan Tuğgeneral Ion-Cornel Pleşa ile Hollanda Maliye Bakanlığı'ndan Linda Ruseler tarafından, Romanya Savunma Bakanı Liviu-Ionuț Moşteanu ve Hollanda Büyükelçisi Willemijn van Haaften'in huzurunda 3 Kasım 2025 tarihinde Bükreş'te imzalandı.

Moşteanu, sözleşmenin EFTC'nin geliştirilmesinde "önemli bir aşamanın tamamlandığını" belirterek, merkezin "F-16'ları işleten veya işletmeyi planlayan tüm devletler için bir Avrupa merkezi" haline geldiğini söyledi.

Hollanda Savunma Bakanı Jan Kees Brekelmans, EFTC'yi "başarılı işbirliğinin ders kitabı örneği" olarak nitelendirerek, hem Rumen hem de Ukraynalı pilotların eğitilmesi için ortak çaba sarf edildiğini vurguladı.

52 ADET F-35 TESLİM EDİLECEK

18 uçak, Haziran 2025'te Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde ilk kez duyurulan bir anlaşma kapsamında sembolik bir bedel olan 1 avro karşılığında devredildi. Uçakların eklenmesiyle Romanya'nın toplam F-16 filosu, daha önce Portekiz ve Hollanda'dan satın alınan jetler ve Norveç'ten alınması beklenen ilave uçaklar da dahil olmak üzere 67 uçağa ulaşacak.

Hollanda Büyükelçisi Willemijn van Haaften, söz konusu transferin "iki ülke arasındaki işbirliğinde önemli bir adım" olduğunu, EFTC'de pilot eğitimlerinin devamına olanak sağlayacağını ve NATO'nun doğu kanadındaki caydırıcılığın güçlendirileceğini belirtti.

Devir teslim, Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin F-35A Lightning II'ye geçişini takip ediyor. 32 adet F-35A satın almayı planlayan Romanya , daha fazla NATO ortağının beşinci nesil savaş uçaklarına geçmesiyle eğitim programlarını genişletebileceğini belirtti.