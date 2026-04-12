F-16'lar resmen emekliye ayrıldı! 10 adet F-35 savaş uçağı için karar verildi

Orta Doğu'daki gelişmelerden sonra ülkeler resmen savaş uçağı envanterini yenilemek için kollarını sıvadı. Son dakika olarak Avrupa ülkesinden F-35 savaş uçağı hamlesi geldi. Eskiyen F-16 savaş uçağı envanterine yeni bir soluk katmak isteyen ülke, 10 adet F-35 savaş uçağı için kesenin ağzını açtı. İşte ayrıntılar...

MEHMET SELVİTOP12 Nisan 2026 Pazar 14:29 - Güncelleme:
Avrupa'da savaş uçağı alımları hız kazanırken, Romanya'nın hava kuvvetlerini yenilemek için önemli bir adım atabileceği kulislerde konuşulmaya başlandı. İddialara göre Bükreş yönetimi, envanterinde bulunan eskiyen General Dynamics F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarının yerine 10 adet Lockheed Martin F-35 Lightning II alımına sıcak bakıyor.

ROMANYA'DAN 10 ADET F-35 SAVAŞ UÇAĞI HAMLESİ

Savunma kaynaklarına göre olası plan kapsamında Romanya Hava Kuvvetleri, mevcut F-16 filosunu envanterinde emekliye ayırarak yerini beşinci nesil F-35 savaş uçağı ile doldurmayı hedefliyor. Bu adımın gerçekleşmesi halinde Romanya, Avrupa'da F-35 savaş uçağı kullanan ülkeler arasında yerini almış olacak.

Uzmanlar, F-35 savaş uçağı tercihinin bölgede caydırıcı bir güç olmak için önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Özellikle gelişmiş sensör sistemleri, düşük radar görünürlüğü ve ağ merkezli savaş kabiliyeti sayesinde F-35 savaş uçakları, modern hava savaşının en önemli platformlarından biri olarak görülüyor.

F-35 SAVAŞ UÇAĞININ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Beşinci nesil savaş uçağı teknolojisi

Düşük radar görünürlüğü (stealth)

Gelişmiş sensör ve hedef tespit sistemleri

Ağ merkezli savaş kabiliyeti

Hava-hava ve hava-yer görevlerini aynı anda gerçekleştirme

Olası F-35 savaş uçağı satışının gerçekleşmesi halinde Romanya'nın hava gücünün önemli ölçüde modernize edilmesi bekleniyor.

