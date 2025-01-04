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Savunma

F-16'lar sonrası Mirage 2000'ler yola çıkıyor: Teslimat tarihi resmen belli oldu

Fransa, Mirage 2000-5 savaş uçaklarının ilk partisinin 20 Ocak'ta Ukrayna'ya göndereceğini resmen duyurdu. Batılı müttefiklerden F-16 savaş uçağı destekleri alan Ukrayna'nın Mirage 2000-5 savaş uçaklarının gelişi ile hava kabiliyetini artıracağı vurgulanıyor.

Akşam.com.tr4 Ocak 2025 Cumartesi 21:40 - Güncelleme:
F-16'lar sonrası Mirage 2000'ler yola çıkıyor: Teslimat tarihi resmen belli oldu
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Fransa, envanterini sürekli olarak F-16'lar ile destekleyen Ukrayna'ya Mirage 2000-5 savaş uçağı hibe etmeye hazırlanıyor.

Batılı müttefiklerin bağışladığı F-16'ların yanı sıra Kiev hükümeti Mirage 2000-5'lerle birlikte hava kabiliyetini yeniden destekleyecek. İlk partinin üç ila altı uçağı kapsaması beklenirken, uçakların Ukrayna'nın eskiyen Su-24 bombardıman uçağı filosunun yerini alacağı belirtildi.

Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri envanterinin bir parçası olan Mirage 2000-5 jetleri, Fransa Silahlanma Genel Müdürlüğü (DGA) tarafından gelişmiş yeteneklerle yeniden donatıldı. Önleyici olarak tasarlanan modifiye edilmiş jetler, şu anda ikisi de Ukrayna'nın cephaneliğinde bulunan SCALP-EG ve Storm Shadow seyir füzelerini taşıyabiliyor.

KİEV HÜKÜMETİNİN SAVUNMA YETENEKLERİNİ GÜÇLENECEK

Mirage 2000-5 jetleri için yapılan anlaşma, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleştirilen uzun müzakerelerin ardından yapıldı. Transfer, Fransa'nın Ukrayna'nın savunma yeteneklerini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurgularken, Caesar obüsleri ve AMX-10RC zırhlı araçlarının daha önceki katkılarına benzer şekilde, Mirage jetlerinin Fransız askeri desteğinin derinliğini yansıttığı aktarıldı.

Mirage 2000-5F jetleri, General Dynamics F-16 Fighting Falcon da dahil olmak üzere Ukrayna'ya tedarik edilen Batılı uçakların uzayan listesine katılacak. Sovyet dönemi MiG-29'ları veya Su-27'lerine kıyasla daha küçük ve hafif olsa da Mirage jetleri etkin bir manevra kabiliyeti ve hassas vuruşlar yapma yeteneğine sahip.

Resmi kaynaklar jetlerin mevcut operasyonel durumunu doğrulamamış olsa da, eğitim uçuşlarının halihazırda devam ettiğine dair işaretler olduğunu ifade etti. İlk operasyonel sortilerin resmi teslimattan kısa bir süre sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

F-16'LARA DESTEK MİRAGE JETLERİ GELİYOR

Mirage 2000-5F'nin konuşlandırılması, Ukrayna'nın Rus hava tehditlerine karşı koyma ve kritik hedeflere karşı hassas vuruşlar düzenleme yeteneğini güçlendirecek. Jetlerin uzun menzilli seyir füzeleriyle uyumluluğu, operasyonel menzillerini önemli ölçüde genişletiyor ve gerekirse düşman topraklarının derinliklerine saldırılar yapılmasını sağlıyor.

Amerikan yapımı F-16'lar ile Mirage jetlerinin, Ukrayna'nın hava kuvvetleri yeteneklerini daha da çeşitlendirereceği ifade edildi

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