Tayland Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RTAF) ABD'li F-16 uçakları yerine İsveç yapımı Gripen savaş uçaklarını tercih etme kararını desteklediğini söyledi. Konu hakkında Başbakan Yardımcısı Bay Phumtham, dört yeni Gripen savaş uçağı satın almak için 19 milyar bahtlık (547 milyon dolar) bütçe ayırdıklarını bildirdi.

Hava Kuvvetlerinin envanterinde ise Gripen ve F-16'lar aktif olarak görev alıyor.

Başbakan Yardımcısı Phumtham, geçtiğimiz günlerde Cumartesi günü Bangkok'taki Hava Kuvvetleri üssünde yaptığı açıklamada, "RTAF başka bir filoya daha sahip olmak istediğinden, ülkemizi savunmak için hangi savaş uçağının en uygun olduğunu en iyi onlar bildiği için, Hava Kuvvetleri'nin tercih ettiği modeli seçmesine izin verdim. Tedariklerin bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

RTAF'ın kararına güvendiğini belirten Phumtham, "Fiyat bütçemizi aşmazsa ve bir teknoloji transferi söz konusuysa RTAF'ın Gripen savaş uçaklarını satın almasını onaylayacağım." dedi.

Tayland, yeni bir filo satın alma kararını tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan bütçe kesintilerinden ötürü birkaç yıldır erteliyordu.

RTAF, geçen yıl Gripen'in üreticisi Saab AB ve F-16'nın üreticisi Lockheed Martin'in tekliflerinin incelenmesini tamamlamak için iki panel oluşturmuştu.

Phumtham ayrıca ABD Büyükelçisi ile görüşerek hükümetin silah ve ekipman satın almak için borçlanma politikasının olmadığını kendisine bildirdiğini söylemişti.