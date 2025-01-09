ABD'li bir yetkili ABD'nin Rusya ile savaş halinde bulunan Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım gerçekleştirdiğini duyurdu. Yetkili paketin içerisinde F-16 savaş uçakları ve Abrams tanklarının da yer aldığını söyledi. Söz verilen silahların çoğunun teslim edildiğini belirten ABD'li yetkili kalanların ise ulaştırılma sürecinde olduğunu açıkladı.

Kaynak, Ukrayna'nın silah stokunun ise iyi durumda olduğunu ve bunun ülkenin askeri operasyonlarını sürdürmesine olanak sağladığını belirtti.

Ukrayna'ya 2024'teki önemli teslimatlar uzun menzilli yeteneklerini artıran taktik balistik füzeler ATACMS yer alıyor. 300 km'ye kadar mesafelerde hassas vuruşlar yapabilen ATACMS sistemi, Ukrayna'nın operasyonel yeteneklerini önemli ölçüde artırdı.

Bu füzeler, ilhak edilen Kırım'daki askeri depolara ve altyapıya yönelik stratejik saldırılar da dahil olmak üzere birçok önemli operasyonda kullanıldı. Analistler, bu saldırıların etkili olmasına rağmen, çatışmanın dinamiklerini tamamen değiştirmeye yetmediğini belirtiyor.

Ancak ABD'li yetkililer, aralarında M1 Abrams tankları ve F-16 savaş uçaklarının da bulunduğu bu teslimatların, çatışmanın gidişatında kesin bir değişikliğe yol açmadığını kabul ediyor.