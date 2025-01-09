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Savunma

F-16'lar yola çıkıyor: ABD resmen onayladı

ABD, Ukrayna'ya içerisinde hava savunma füzeleri, havadan yere mühimmat ve F-16 savaş uçakları olan yeni bir yardım paketini göndereceğini açıkladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan ABD'li bir yetkili içerisinde F-16 ve Abrams tanklarının da içerisinde bulunan söz konusu yardım paketinin bir kısmının teslim edildiğini bazılarının ise yolada olduğunu belirtti.

İbrahim IŞIK9 Ocak 2025 Perşembe 17:05 - Güncelleme:
F-16'lar yola çıkıyor: ABD resmen onayladı
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ABD'li bir yetkili ABD'nin Rusya ile savaş halinde bulunan Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım gerçekleştirdiğini duyurdu. Yetkili paketin içerisinde F-16 savaş uçakları ve Abrams tanklarının da yer aldığını söyledi. Söz verilen silahların çoğunun teslim edildiğini belirten ABD'li yetkili kalanların ise ulaştırılma sürecinde olduğunu açıkladı.

Kaynak, Ukrayna'nın silah stokunun ise iyi durumda olduğunu ve bunun ülkenin askeri operasyonlarını sürdürmesine olanak sağladığını belirtti.

Ukrayna'ya 2024'teki önemli teslimatlar uzun menzilli yeteneklerini artıran taktik balistik füzeler ATACMS yer alıyor. 300 km'ye kadar mesafelerde hassas vuruşlar yapabilen ATACMS sistemi, Ukrayna'nın operasyonel yeteneklerini önemli ölçüde artırdı.

M1 ABRAMS TANKLARI VE F-16 SAVAŞ UÇAKLARI YOLA ÇIKIYOR

Bu füzeler, ilhak edilen Kırım'daki askeri depolara ve altyapıya yönelik stratejik saldırılar da dahil olmak üzere birçok önemli operasyonda kullanıldı. Analistler, bu saldırıların etkili olmasına rağmen, çatışmanın dinamiklerini tamamen değiştirmeye yetmediğini belirtiyor.

Ancak ABD'li yetkililer, aralarında M1 Abrams tankları ve F-16 savaş uçaklarının da bulunduğu bu teslimatların, çatışmanın gidişatında kesin bir değişikliğe yol açmadığını kabul ediyor.

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