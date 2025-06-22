İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2025 Pazar / 26 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7257
  • EURO
    45,7856
  • ALTIN
    4297.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • F-16'lara stratejik destek! Milli sistem envantere girdi
Savunma

F-16'lara stratejik destek! Milli sistem envantere girdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen 'F-16 Elektronik Destek Podu'nun Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini bildirdi.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2025 Pazar 11:12 - Güncelleme:
F-16'lara stratejik destek! Milli sistem envantere girdi
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen "F-16 Elektronik Destek Podu"nun Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kacır şu ifadeleri kullandı:

TÜBİTAK BİLGEM'in geliştirdiği Elektronik Destek Podu (EDPOD), gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testleri başarı ile tamamladı; Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

Savunma teknolojilerinde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle geliştirilen EDPOD, elektronik harp yeteneklerimize stratejik katkı sağladı.

F-16 uçaklarına entegre edilmiş radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu EDPOD; Düşmanın hedef tespit ve takip, füze güdüm ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılayabilen, tehditleri tanımlayabilen, kayıt altına alabilen ve hassas yer kestirimini yapabilen ileri düzey bir elektronik harp sistemi.

Yerli ve milli imkânlarla geliştirildi.

Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, milli sistemlerin geliştirilmesinin önünü açan Milli Savunma Bakanlığımıza ve Savunma Sanayii Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.

  • Mehmet Fatih Kacır
  • Hava Kuvvetleri Komutanlığı

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.