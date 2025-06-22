Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen "F-16 Elektronik Destek Podu"nun Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kacır şu ifadeleri kullandı:

TÜBİTAK BİLGEM'in geliştirdiği Elektronik Destek Podu (EDPOD), gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testleri başarı ile tamamladı; Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

Savunma teknolojilerinde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle geliştirilen EDPOD, elektronik harp yeteneklerimize stratejik katkı sağladı.

F-16 uçaklarına entegre edilmiş radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu EDPOD; Düşmanın hedef tespit ve takip, füze güdüm ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılayabilen, tehditleri tanımlayabilen, kayıt altına alabilen ve hassas yer kestirimini yapabilen ileri düzey bir elektronik harp sistemi.

Yerli ve milli imkânlarla geliştirildi.

Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, milli sistemlerin geliştirilmesinin önünü açan Milli Savunma Bakanlığımıza ve Savunma Sanayii Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.