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Savunma

F-16'ları Türk İHA'ları karşısında çaresiz... ''TB2, ANKA, AKINCI'yla başa çıkamayız'' korkusu

Bayraktar TB2, AKINCI ve ANKA'nın modern çatışma alanlarında kendilerini kanıtladığını yazan Yunan basını, Türk İHA'ların Yunan F-16'lar için karmaşık bir tehdit ortamı oluşturabileceğini kaydetti.

Star Gazetesi13 Ocak 2025 Pazartesi 10:04 - Güncelleme:
F-16'ları Türk İHA'ları karşısında çaresiz... ''TB2, ANKA, AKINCI'yla başa çıkamayız'' korkusu
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Bayraktar TB2, ANKA, AKINCI'ya karşı çare arayan Yunanistan muhtemel çatışma durumunda Türk İHA'larıyla başa çıkıp çıkamayacağını sorgulamaya başladı.

Yunan F-16 Viper'ının yükseltilmiş versiyonlarının önemli bir avantaj sağlayan gelişmiş özelliklere sahip olduğunu belirten Yunan basını, dikkate alınması gereken zorlukların olduğunu kaydetti.

"TB2, ANKA, AKINCI'YLA BAŞA ÇIKAMAYIZ" KORKUSU

Bayraktar TB2, AKINCI ve ANKA'nın modern çatışmalarda kendilerini kanıtladığını yazan Yunan basını, Türk İHA'ları karşısında Yunan F-16'ın özel zorluklarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Her bir İHA'nın devreye sokulmasının bir füze veya önemli miktarda kaynak gerektireceğini ve bunun Yunan savaş uçaklarının silahlarını tüketebileceğine dikkat çeken Yunan basını, "İHA'ların seyir füzeleri ve hatta savaş uçakları gibi diğer varlıklarla birlikte çalışarak eş zamanlı olarak ele alınması gereken karmaşık bir tehdit ortamı oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

AIM-120 gibi havadan havaya füzelerin pahalı olmasının asimetrik savaşta maddi boyutuna yapacağı yüke dikkat çekildi.

İHA saldırılarına etkili bir şekilde karşı koymak için F-16 Viper'ın diğer sistemlerle birlikte çalışması gerektiği dile getirilen haberde, "Patriot PAC-3, S-300 ve daha kısa menzilli TOR-M1 ve ASRAD gibi Yunan uçaksavar sistemleri, F-16'lara füze tasarrufu sağlayarak tehdidin bir kısmını üstlenebilir" ifadeleri yer aldı.

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