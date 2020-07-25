F-16'larımızın ömürlerini uzatıyoruz

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 'F-16 Yapısal İyileştirme Projesi' kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesinin tamamlandığını bildirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi tamamlandı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından gerçekleştirilen yapısal iyileştirmeler kapsamında gerekli görülen yerlerde tamir ve değişim ile gövde üzerinde güçlendirme uygulaması yapıldı.
Hava Kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru olan F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8000 saatten 12000 saate çıkarmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında 35 adet F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesini planlanıyoruz.